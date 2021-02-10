Анонс подэкранной камеры Oppo нового поколения: четкий дисплей и качественные селфи

819

Oppo показала прототип смартфона с подэкранной камерой и рассказала о технологии

Oppo была в числе тех, кто первой продемонстрировала камеру под дисплеем и сделала это еще в 2019 году. Сегодня компания сделала еще один шаг к тому, чтобы в итоге предложить коммерческий смартфон с подэкранной камерой. Она представила новое поколение датчика под дисплеем для смартфонов, чтобы в итоге создать по-настоящему полноэкранное решение.

Компания декларирует, что ей удалось решить целый ряд технических ограничений, чтобы в итоге представить самодостаточную и рабочую технологию. Так, одна из проблем с подэкранными камерами связана с тем, что дисплеи в этом случае не могли предложить высокую плотность пикселей, чтобы обеспечить достаточный уровень пропускания света. Ряд производителей идут по пути уменьшения количества пикселей в области расположения фронтальной камеры, но как следствие на экране видна «дымка» или артефакты.

Oppo же пошла по пути уменьшения размера самих пикселей, а не их количества. В итоге даже в зоне расположения селфи-камеры предлагается 400 пикселей на дюйм. Еще одна хитрость, к которой прибегли инженеры — замена традиционной проводки дисплея на более тонкую и прозрачную. Такое решение должно позволить получить более качественное и плавное изображение.

Чтобы достичь необходимого результата, Oppo также отказалась от схемы, когда 1 пиксель работает с 2 пикселями (1 к 2) в области расположения фронталки. Компания предложила схему один к одному, чтобы улучшить цветопередачу и яркость экрана. Такое построение пикселей еще и позволило увеличить срок службы дисплея на 50%.

Не менее важно, чтобы камера под дисплеем позволяла создавать качественные селфи. Oppo уверяет, что в этом плане ее решение не разочарует. Были созданы алгоритмы AI для HDR и баланса белого, а также позволяющие уменьшить размытие, блики и дифракции.

К сожалению, Oppo не раскрыла никаких подробностей о планах по запуску коммерческого смартфона с технологией подэкранной камеры. На данном этапе компания ограничилась лишь обещанием продолжить работы над «железом» и софтом.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

﻿

Источник: 91mobiles