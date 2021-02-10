Анонс Realme 10T 5G: лучше предшественника, но не во всем

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Клонировочная машина заработала и в Realme

Компания realme, как и обещала, анонсировала на глобальном рынке смартфон Realme 10T 5G.

Это недорогое устройство с поддержкой сети пятого поколения. Гаджет работает под управлением восьмиядерного процессора MediaTek Dimensity 810 в паре с оперативной памятью LPDDR4x до 8 ГБ и накопителем UFS 2.2 до 256 ГБ с возможностью расширения с помощью карты microSD. Исходя из названия Realme 10T 5G должна быть прокачаной версией обычного Realme 10 5G.

Но компания не стала заморачиваться и просто переименовала Realme 9i 5G, увеличив лишь варианты постоянной памяти. Именно потому, что они не создавали новый смартфон прокаченной, новая версия получилась не во всем. Процессор прибавил в мощности по сравнению с прошлым Dimensity 700, но зарядка стала менее мощной всего на 18 Вт по сравнению с 33 Вт у обычного Realme 10.

Хорошо хоть емкость осталась без изменений и составляет стандартные 5000 мАч.

Что касается других характеристик, то здесь все осталось без изменений: 6,6" IPS дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Тройная камера с основным модулем на 50 Мп и двумя заглушками по 2 Мп. Селфи камера тоже без изменений, 8 Мп у архаический каплевидный вырез посередине экрана.

Продаваться в Таиланде они будут в черном и синем цветах по ценам: $205 за версию 4/128 Гб и $260 за версию 8/256 Гб. До нашего рынка смартфоны должны доехать примерно с такими же ценниками и на фоне имеющихся конкурентов вряд ли вызывают повышенный ажиотаж, например POCO M4 Pro 5G еще можно найти гораздо дешевле и почти одинаковые.

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Источник: realme