Анонс Realme 9 Pro+ с флагманскими фишками

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Realme ввязалась в драку за средний сегмент. Она подхватила упавшее знамя Xiaomi, которая теперь видит себя только в премиуме, и начала активно завоевывать лояльную аудиторию за счет выпуска устройств близких к оптимальным по соотношению цена/качество. Сегодня компания обновила номерную линейку среднебюджетников, представив Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.

Начнем свой рассказ с Realme 9 Pro+, который предлагает неплохую. Для своего сегмента камеру Sony IMX766 на 50-мегапикселей с оптической стабилизацией. Помимо многообещающей камеры, компания пошла на эксперимент с дизайном, предложив тыльную крышку, способную сменить окрас под действием ультрафиолета. А еще у него достойная производительность, хороший дисплей и быстрая зарядка, мощности которой могут позавидовать ряд флагманов.

Realme 9 Pro+ удостоился 90-герцовой AMOLED-панели диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) и пиковой яркостью 1000 нит, чипсета Dimensity 920 и аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч с быстрой 60-ваттной зарядкой (50% за 15 минут, а за 33 минуты — 100%). Среди преимуществ: Always on Display и DDC Dimming.

Предложили 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, стереодинамики, линейный вибромотор и дисплейный сканер отпечатков пальцев, который должен работать стабильно и без нареканий. На борту Realme 9 Pro+ есть Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6, функция виртуального расширения оперативки на 5 Гб и операционная система Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Основная камера предлагает сет из трех датчиков, где главный 50 Мп Sony IMX766 со светосилой f/1.8, а дополняют его ультраширик на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и 2 Мп модуль для макросъемки. А теперь самое интересное — прайс. За младшую версию Realme 9 Pro+ с 6/128 Гб памяти запросили в Индии $333, а в России за эту модель просят 35 999 рублей. Вариант с 8/128 Гб обойдется в $360 (39 999 рублей) и топовая модификация с 8/256 Гб оценена в $387.

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Источник: realme