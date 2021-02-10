Анонс Realme GT Neo 2: палач всех прочих субфлагманов?

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Realme GT Neo 2 почти всем хорош

После достаточно долгой промо-кампании Realme наконец-то представила преемника GT Neo. Многие из предсказаний о Realme GT Neo 2 сбылись, но вот информация о выходе устройства в двух версиях с различными чипами в итоге не подтвердилась.

Главное, что позаимствовала новинка у предшественника — близкое к идеальному сочетание характеристики и стоимости. Но в отличие от realme GT Neo здесь предложили чипсет от Qualcomm. В основе Realme GT Neo 2 лежит процессор Snapdragon 870, который сопоставим по производительности с Dimensity 1200 и мало чем уступает Snapdragon 888.

Еще одной продающей чертой смартфона стал дисплей. Здесь предложили AMOLED E4-экран от Samsung диагональю 6,62 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит. Матрица разрешением 2400х1080 точек и герцовка адаптивная в диапазоне от 30 Гц до 120 Гц. Частота отклика сенсора составила 600 Гц. Упрощение прослеживается в том, что защищает экран стекло Gorilla Glass пятого поколения. Тыльная крышка изготовлена также из стекла.

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Весит Realme GT Neo 2 почти 200 грамм и столь внушительный вес объясняется тем, что внутри стоит аккумулятор емкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 65 Вт, которая позволяет полностью восполнить ресурс батарейки всего за 36 минут, а 13 минут достаточно, чтобы емкость аккумулятора достигла отметки 50%. Смартфон также совместим с быстрой зарядкой 20 Вт VOOC 2.0 предыдущего поколения и поддерживает QC 18 Вт, быструю зарядку PD и многопротокольную зарядку высокой мощности.

Не забыли и об охлаждении Realme GT Neo 2. Внутри установили восьмислойную систему охлаждения, способную рассеять тепло на площади 17932,11 мм. Чем интересна система охлаждения, так это тем, что тут применили алмазный гель, который, по идее, повышает эффективность ее работы. Есть дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и Bluetooth 5.1, а вот 3,5 мм разъема здесь не найдете.

Оперативной памяти смартфон предложил 8/12 Гб и постоянной 128/256 Гб. Фронтальная камера у Realme GT Neo 2 на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили три сенсора: 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (макросъемка). Пожалуй, именно основная камера стала одним из не самых сильных мест устройства, явно искали компромисс.

На выбор предложили черный, синий и зеленый цвета. Старт продаж запланирован на 27 сентября и за самую младшую версию с 8/128 Гб запросили $371. Модификация с 8/256 Гб обойдется в $417 и вариант с 12/256 Гб оценили в $464.

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Источник: realme