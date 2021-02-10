Анонс Redmi 12 5G: первый в мире на новом Snapdragon 4 Gen 2

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крутой БЮДЖЕТНЫЙ СМАРТФОН С НОВЫМ ЧИПОМ

Компания Redmi провела презентацию своего очередного представителя 12 линейки, которых уже было бесчисленно много. Но в этом смартфоне есть изюминка, и он все же может заинтересовать пользователя новым процессором Snapdragon 4 Gen 2.

Этот чип действительно выводит процессоры бюджетного уровня на качественно новый уровень. Помимо использования мощных ядер Cortex a78 здесь добавили поддержку скоростной оперативной памяти GDDR5X и накопителей со стандартом UFS 3.1. То есть скорость работы в повседневных задачах будет максимально приближена к более дорогим решениям.

Также важным изменением стал переход на современный техпроцесс 4 нм. Это сделает чип очень энергоэффективным и почти полностью исключит возможность тротлинга. В остальном смартфон не отличается от обычного Redmi 12. Огромный IPS дисплей 6,79 дюйма с разрешением Full HD и частотой 90 Гц.

Основная камера на 50 Мп+8 Мп ультраширик+2 Мп макро. Минимальный объем накопителя составляет 128 ГБ, что неплохо для бюджетного сегмента. Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой неторопливой на сегодняшний день 18 Вт зарядки.

В общем, с обновленным процессором решение выглядит очень актуальным. Для тех кому нужен недорогой смартфон, который не будет раздражать вас постоянными лагами и подтормаживаниями интерфейса, да еще и выглядеть довольно современно – это очень неплохой выбор.

Цены также очень приятны:

4/128 ГБ - $134

6/128 ГБ - $152

8/256 ГБ - $176

Продажи стартуют 4 августа в трех цветах: белом синем и черном.

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Источник: EqualLeaks