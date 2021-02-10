Анонс Redmi Book 14 (2023) с «эпохальным обновлением экрана»

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На первый взгляд очередной топ за свои деньги

Компания Xiaomi сегодня представила свой новый недорогой ноутбук Redmi Book 14 (2023). Это современная 14-дюймовая модель с интересными характеристиками по своей цене.

Топ-менеджеры компании достаточно активно подогревали к нему интерес к анонсу. В частности, Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг отмечал, что Redmi Book 14 2023 получит «Эпохальное обновление экрана».

Redmi Book 14 (2023) действительно оснащается 14-дюймовым экраном с очень узкими рамками, соотношением сторон 16:10, разрешением 2,8 K (2880 х 1800 пикселей) 120 Гц.

Также поддерживается легкая передача файлов со смартфона одним касанием через NFC, Dolby Atmos, есть четыре микрофона для качественной системы шумоподавления.

Ноутбук получил алюминиевый корпус с возможностью вскрытия на 180°. Емкость аккумулятора – 56 Вт·ч, в комплекте поставляется зарядное устройство GaN на 100 Вт.

Аппаратной основой стали процессоры Intel H-Series 12-го поколения – Core i7-12700H или Core i5-12500H, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ SSD (PCIe 4.0). В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев.

Поддерживаются Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E и NFC, есть два порта USB-A 3.2 Gen1, один x HDMI 2.1 и USB 2.0. На ноутбук установлена ​​операционная система Windows 11 Home. Устройство имеет достаточно компактные размеры и небольшой вес: 312,24 x 220,15 x 15,9 мм, а вес – 1,37 кг.

Redmi Book 14 (2023) продают в Китае по цене от 526 долларов за комплектацию по Core i5. Когда устройство официально выйдет на глобальный рынок, пока неизвестно, но для ноутбуков это не так критично, дополнительные языки в Windows добавляются без проблем.

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Источник: weibo