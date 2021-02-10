Анонс Redmi K50 Gaming Edition: мощный геймерский смартфон с ценой от $520

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Среди упрощений отсутствие влагозащиты, беспроводной зарядки и не топовые камеры

Дочернее подразделение Xiaomi, которое в основном специализируется на выпуске недорогих смартфонов под брендом Redmi, сегодня представило свой флагман, ориентированный на геймеров — Redmi K50 Gaming Edition. Это довольно приличный апгрейд прошлогоднего Redmi K40 Gaming Edition.

Смартфон получил несколько важных для игрового смартфона атрибутов. Например, мощную платформу Snapdragon 8 Gen 1, быструю память, отличный дисплей и звук, а также выдвижные курки для комфортного гейминга. Габариты Redmi K50 Gaming Edition составили 162,5х76,7х8,5 мм при весе 210 грамм.

Смартфон предлагает 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256 Гб постоянной UFS 3.1, OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 480 Гц. Это 10-битная панель с поддержкой HDR10+ и DCI-P3, защищает которую стекло Gorilla Glass Victus. От DisplayMate дисплей получил наивысший бал А+ и установил 15 рекордов.

Для того, чтобы чип мог продолжительное время работать на максимуме своих возможностей и не перегреваться, внутри Redmi K50 Gaming Edition установили систему охлаждения с двойной испарительной камерой и площадь, на которой отводится тепло, составляет 4860 мм². Теплопроводность увеличили за счет того, что процессор прикрывает медный радиатор, а антенны покрыты аэрокосмическим графеном второго поколения.

Питает Redmi K50 Gaming Edition аккумуляторная батарея емкостью 4700 мАч. Есть быстрая проводная зарядка на 120 Вт и на полную «дозаправку» уходит всего 17 минут. Разрешение фронтальной камеры составило 20 Мп и тут установили датчик Sony IMX596. На тыльной стороне предложили набор из трех датчиков 64 Мп (Sony IMX686) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 120 градусов) + 2 Мп (макрообъектив). Предложили поддержку Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, линейный вибромотор нового поколения, стереодинамики с настройкой от JBL и фирменную оболочку MIUI 13.

Вместе с «обычным» Redmi K50 Gaming Edtion компания представила его гоночную версию — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition. Объектом вдохновения ее стал болид Формулы-1, на котором побеждал гонщик легендарный гонщик Льюис Хэмилтон. Специальное издание получило характерную расцветку и логотип Mercedes на корпусе, а также доступно только с 12/256 Гб памяти.﻿





В базовой версии Redmi K50 GE предложил 8/128 Гб памяти и оценили его в $520, есть модификации с 12/128 Гб и 12/256 Гб памяти, запросили за которые $551 и $615 соответственно. Специальную версию Redmi K50 Mercedes-AMG Edition предлагают по цене $662.

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Источник: xiaomi