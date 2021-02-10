Анонс Redmi Note 12 близко, время One UI 5 приближается и Илон Макс обидел Twitter

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Пришло время подвести итоги прошедших дней. Предлагаем дайджест наиболее интересных новостей о событиях, которые произошли в мире технологий и не только. Вы узнаете об очередном эпатажном поступке Илона Макса, какой чип создают в Samsung, как уходят компании из России и поговорим о создании российского магазина приложений.

Начнем свой рассказ об электросамолете с вертикальным взлетом и посадкой, умной контактной линзе и о том, что после приобретения акций Twitter Илон Маск стал более дерзок в своих высказываниях в адрес соцсети, предложив превратить ее офис в приют для бездомных.

В истории с санкциями против России может произойти неприятный поворот: российские пользователи лишатся доступа к Google Play и App Store. Обеспокоенность таким сценарием развития события высказал сам премьер-министр Михаил Мишустив, призвав разработчиков и компании создать собственные аналоги. Создать и наполнить маркетплейс годный контентом — задача не из простых и потребует немало времени.

Тем временем в России продолжаются высказывание о пагубной политики YouTube в дискредитации российской армии и закрытии российских государственных каналов. На этот раз рупор МИДа Мария Захарова прямо заявила, что приговор себе видеохостинг уже вынес, а вице-спикер Госдумы Петр Толстой фактически призвал приступить к тотальной блокировке VPN на территории РФ.

Samsung в очередной раз взялась за создание какого-то уникального и оптимизированного мобильного чипа. Отстой или хорошая затея? На этот вопрос можно будет ответить только с его появлением, сейчас же наблюдаем за развитием событий.

Похоже, что южнокорейский гигант верной поступью ведет своих пользователей в беззарядное будущее, убирая комплектный зарядник не только в коробках с флагманами, но и устройствами серии Galaxy A. Сия участь теперь постигла и Galaxy A13 4G. Samsung также приступила к созданию оболочки One UI 5 на базе Android 13. О новшествах и изменениях остается только гадать.

Все настойчивее звучат предсказания, что собственные чипы появятся у Oppo. В следующем году она покажет первенца, а в 2024 году мы станем свидетелями появления топового процессора. В качестве компаньона в создании и производстве однокристальных систем китайцы позвали TSMC.

Что объединяет OnePlus Ace, OnePlus 10R и Realme GT Neo 3? Все указывает на то, что это один и тот же аппарат, но под разной маркой, которому чуть видоизменили дизайн, но железо везде идентичное.

Из выпуска вы узнаете, почему выход Redmi Note 12 уже не за горами и какие чипы новинки получат. А под конец предложим узнать, как AirPods выдали мародера и какие очередные чуда-приборы придумали японцы. Приятного просмотра!