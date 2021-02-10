Анонс Samsung Galaxy Flip 5: Самый интересный гаджет сегодняшней презентации

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Достойный конкурент многочисленным китайским раскладушкам

На мероприятии Galaxy Unpacked, состоявшемся сегодня в Южной Корее, Samsung представила множество новых устройств. Среди них Samsung Galaxy Z Flip 5, ставший преемником прошлогоднего Galaxy Z Flip 4. Именно это устройство, наверное, стало самой интересной новинкой презентации.

Здесь без микроскопа можно заметить изменения по сравнению с прошлым поколением, и они точно пойдут устройству на пользу. Эти изменения усилят позиции смартфона по сравнению с многочисленными конкурентами: Motorola Razr Ultra, OPPO Find N2 Flip и Vivo X Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 5 это вертикальная раскладушка, которая внутри имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и адаптивной частотой развертки до 120 Гц. Главной фишкой новой модели является большой 3,4-дюймовый внешний sAMOLED дисплей с максимальной яркостью 1600 нит и частотой обновления 60 Гц.

Экран выглядит как значок в форме папки, что делает его уникальным. Благодаря увеличенному размеру появилось много новых сценариев взаимодействия: например, отвечать на текстовое сообщение, просматривать уведомления, управлять воспроизведением музыки, получать доступ к Samsung Wallet и быстрым настройкам, не открывая главный дисплей. Он защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Кроме большого внешнего дисплея, используется новый шарнирный механизм с двойной рельсовой структурой и рассеянием внешнего воздействия. Телефон также можно сложить, не оставляя никаких зазоров, чтобы пыль и вода не оседали внутрь. Galaxy Z Flip 5 имеет сертификат защиты по стандарту IPX8.

Что касается камер, изменений по сравнению с предшественником нет. Двойная задняя камера, состоящая из 12-мегапиксельного сенсора из OIS и сверхширокоугольного 12-мегапиксельного объектива. Внутри есть еще одна камера на 10 Мп для видеосвязи.

Под капотом Samsung Galaxy Z Flip 5 работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц. Он имеет до 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти. Устройство питается от аккумулятора емкостью 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, а также беспроводной зарядки. Интерфейсы достаточно стандартные: порт USB-C, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, NFC.

Что касается цены, Samsung Galaxy Z Flip 5 стартует от $999 за базовую модель 256 ГБ. Вариант на 512 ГБ стоит $1199. Устройство предлагается в цветах мятное, графитовое, кремовое и лавандовое. Сложный телефон доступен для предварительных заказов с сегодняшнего дня, а продажи начинаются с 11 августа. Цена и доступность могут отличаться в зависимости от рынка продаж.

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Источник: Samsung