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Анонс Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире датчик на 200 Мп

02.09.2021 380 0

Samsung представила 200 Мп датчик для флагманов и 50 Мп сенсор для тонких смартфонов

Samsung продолжает расширять границы количества мегапикселей и сегодня представила датчик изображения ISOCELL HP1— первый в мире разрешением 200 Мп. Он оснащен технологией динамического объединения пикселей, которая регулирует разрешение снимков исходя из условий освещения для достижения оптимального результата.

 

Анонс Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире датчик на 200 Мп – фото 1

 

ISOCELL HP1 представляет собой 1/1,22-дюймовый сенсор, где размер каждого пикселя равен 0,64 мкм. Исходя из сцены и ситуации с освещением применяется одна из двух схем объединения соседних пикселей: 2х2 или 4х4. В первом случае создается снимок разрешением 50 Мп и посредством биннинга пикселей на выходе получается один большой пиксель размером 1,28 мкм.

 

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Анонс Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире датчик на 200 Мп – фото 2﻿

 

Вторая схема дает на выходе кадр разрешением 12,5 Мп, где размер одного пикселя составляет 2,65 мкм. Сама технология получила название ChameleonCell. Кроме того, новейший датчик Samsung может снимать видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду, 120fps при съемке 4К и 240fps — FullHD, есть поддержка HDR и двойного автофокуса Super PD (PDAF).

 

Помимо ISOCELL HP1 компания представила датчик ISOCELL GN5 на 50-мегапикселей. Он позиционируется как самый тонкий и первый в мире с технологией автофокусировки Dual Pixel Pro для всенаправленной автофокусировки. Размер датчика составил 1/1,57 дюйма и каждого пикселя 1 мкм. Есть поддержка биннинга пикселей по схеме 2х2 для получения снимков разрешением 12,5 Мп при дефиците света.

 

Анонс Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире датчик на 200 Мп – фото 3

 

Сенсор получил технологию Front Deep Trench Isolation (FDTI), которая поглощает как можно больше света внутри пикселя и снижает перекрестные помехи для снижения шума. Заявлена поддержка записи видео в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду и 4К — 120 кадров в секунду.

 

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На данный момент массовое производство датчиков еще не стартовало, и компания не озвучивает, когда на рынке появятся смартфоны с ними. Можно лишь предположить, что ISOCELL HP1 может дебютировать в Xiaomi 12, дебют которого пророчат уже в ноябре. Остается шанс, что этот же сенсор мы увидим в какой-то из моделей серии Galaxy S22.

 

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Источник: samsung

Samsung ISOCELL HP1
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 02.09.2021

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Анонс Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире датчик на 200 Мп