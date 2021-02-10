Анонс Samsung ISOCELL HP1 — первый в мире датчик на 200 Мп

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Samsung представила 200 Мп датчик для флагманов и 50 Мп сенсор для тонких смартфонов

Samsung продолжает расширять границы количества мегапикселей и сегодня представила датчик изображения ISOCELL HP1— первый в мире разрешением 200 Мп. Он оснащен технологией динамического объединения пикселей, которая регулирует разрешение снимков исходя из условий освещения для достижения оптимального результата.

ISOCELL HP1 представляет собой 1/1,22-дюймовый сенсор, где размер каждого пикселя равен 0,64 мкм. Исходя из сцены и ситуации с освещением применяется одна из двух схем объединения соседних пикселей: 2х2 или 4х4. В первом случае создается снимок разрешением 50 Мп и посредством биннинга пикселей на выходе получается один большой пиксель размером 1,28 мкм.

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Вторая схема дает на выходе кадр разрешением 12,5 Мп, где размер одного пикселя составляет 2,65 мкм. Сама технология получила название ChameleonCell. Кроме того, новейший датчик Samsung может снимать видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду, 120fps при съемке 4К и 240fps — FullHD, есть поддержка HDR и двойного автофокуса Super PD (PDAF).

Помимо ISOCELL HP1 компания представила датчик ISOCELL GN5 на 50-мегапикселей. Он позиционируется как самый тонкий и первый в мире с технологией автофокусировки Dual Pixel Pro для всенаправленной автофокусировки. Размер датчика составил 1/1,57 дюйма и каждого пикселя 1 мкм. Есть поддержка биннинга пикселей по схеме 2х2 для получения снимков разрешением 12,5 Мп при дефиците света.

Сенсор получил технологию Front Deep Trench Isolation (FDTI), которая поглощает как можно больше света внутри пикселя и снижает перекрестные помехи для снижения шума. Заявлена поддержка записи видео в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду и 4К — 120 кадров в секунду.

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На данный момент массовое производство датчиков еще не стартовало, и компания не озвучивает, когда на рынке появятся смартфоны с ними. Можно лишь предположить, что ISOCELL HP1 может дебютировать в Xiaomi 12, дебют которого пророчат уже в ноябре. Остается шанс, что этот же сенсор мы увидим в какой-то из моделей серии Galaxy S22.

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Источник: samsung