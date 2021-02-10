Анонс Sony Xperia 1 IV и Xperia 10 IV: премиум-смартфон с переменным оптическим зумом и легкий 5G-середняк

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Sony продолжает работать в сегменте смартфонов и во времена, когда многие модели сложно отличить друг от друга, присутствие самобытного игрока стоит поприветствовать. За последние пару лет линейка Xperia сосредоточилась на трех моделях — флагманской серии 1, компактной линейки 5 и среднебюджетного семейства 10. Сегодня Sony анонсировала новую пару смартфонов — свой последний флагман Xperia 1 IV и модель среднего класса, которую назвали Xperia 10 IV.

В случае с Xperia 1 IV попытались угодить поклонникам премиальных решений с хорошей камерой. Основное внимание уделяется усовершенствованию системы датчиков, причем Sony даже утверждает, что разместила первый в мире объектив с настоящим оптическим зумом, который имеет переменное фокусное расстояние 85–125 мм или в диапазоне 3,5–5,2x. Другими словами, зум-камера может оптически изменять масштаб, увеличивая или сжимая его.

Система основной камеры Xperia 1 IV включает три сенсора с одинаковым разрешением 12 Мп, где главный 24-мм объектив с оптическим стабом и диафрагмой f/1.7, предложили ультраширик с объективом на 16 Мп и телеобъектив с системой оптической стабилизации изображения. Все три камеры теперь поддерживают запись 4K HDR-видео с частотой 120 fps.

Среди премиальных фишек Sony Xperia 1 IV стоит назвать 120-герцовый OLED-дисплей диагональю 6,5 дюйма и разрешением 3840х1644 точки, стекло Gorilla Glass Victus спереди и сзади, платформу Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 256/512 Гб, защиту от воды IP68, стоковый Android 12 и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Имеется 30-ваттная быстрая зарядка и на восполнение 50% ресурса батареи уйдет полчаса.

В этом году Sony позаботилась о сохранении 3,5 мм разъема для наушников, улучшила драйверы стереодинамиков, предложила поддержку LDAC и Vluetooth LE Audio. Увы, ценовая политика компании продолжает быть оторванной от реалий рынка и ее положения на нем. Оценили Sony Xperia 1 IV в $1599.

Что касается Sony Xperia 10 IV, то он вышел значительно скромнее своего старшего брата по части начинки. Это достаточно компактный и легкий для наших дней аппарат, обладающий 60-герцовым 6-дюймовым OLED-экраном разрешением 2520х1080 пикселей и весом всего 161 грамм. Компания гордо заявляет, что это самый легкий в мире 5G-смартфон с аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Sony Xperia 10 IV получил сканер отпечатков пальцев на боковой грани, защиту от пыли и влаги IP65/IP68, 3,5 мм разъем для наушников и фронталку на 8 Мп. В качестве аппаратной платформы выбран чипсет Snapdragon 695. Предложили 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 128 Гб.

Что касается обработки изображений, Sony оснастила Xperia 10 IV тройной 12-мегапиксельной камерой с объективами 16 мм (широкоугольный), 27 мм (сверхширокоугольный) и 54 мм (телеобъектив). Основная камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS) для фото и видеозаписи. При съемке роликов Xperia 10 IV использует как оптическую стабилизацию Sony Optical SteadyShot, так и гибридную стабилизацию изображения.

Sony Xperia 10 IV поставляется с предустановленной ОС Android 12 и будет доступен в черном, белом, мятном и лавандовом цветах с середины июня 2022 года по цене 499 евро. Прием же предзаказов стартует с 23 мая.

Источники: phonearena, notebookcheck