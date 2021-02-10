Анонс Sony Xperia 1 V: OLED-дисплей 4K и новый сенсор Exmor T

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Анонс классического японского флагмана

Компания Sony анонсировала свой основной флагманский смартфон на 2023 год. Новинка получила название Sony Xperia 1V.

Компания продолжает продвигать в своей топовой линейке экраны со сверхвысоким разрешением, и этот смартфон не стал исключением. Sony Xperia 1 V получил 4K (3840 x 1680) OLED дисплей. Панель имеет диагональ 6,5”, нетипичное соотношение сторон 21:9, частоту обновления 120 Гц и защищена стеклом Gorilla Glass Vicuts 2.

На заднюю крышку денег не пожалели и она также покрыта стеклом Gorilla Glass Victus 2. Рамка изготовлена из металла. Корпус смартфона имеет защиту от воды по стандарту IP68, как и у флагманских моделей предыдущих поколений. Вообще относительно внешности и материалов корпуса претензий к смартфону совсем нет, это настоящий полноценный флагман который и выглядит и чувствуется соответственно.

Сердцем Sony Xperia 1 V стал Snapdragon 8 Gen 2, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ.

Наконец-то обновили основной модуль камеры, и теперь вместо устаревшего 12 МП сенсора установили Exmor T с разрешением 52 МП. Он имеет оптический формат 1/1,35" и пропорции 4,3 к 3. Эффективное разрешение составляет 48 МП. Светосила оптики - f/1,9. Sony приписывает ему инновационную технологию 2-слойных транзисторов матрицы, способную улавливать больше света, чем никогда.

Компанию ему составляют уже знакомые по предшественнику Xperia 1 IV 12-Мп ширик и телеобъектив с эквивалентным фокусным расстоянием 85-125 мм. Также Sony Xperia 1 V имеет оптику Zeiss T*, поддерживает видеозапись в 4K UHD с частотой кадров 120 FPS и может вести съемку в формате RAW.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность проводной и беспроводной зарядки – по 30 Вт. Беспроводные интерфейсы также очень современны, есть NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и GPS. Кстати, японские производители до сих пор не отказались от разъема для наушников и слотов под карту памяти даже в своих флагманских моделях и наш герой не стал исключением. Всё работает под управлением Android 13 с минимальными изменениями.

Смартфон поступит в продажу в конце июня 2023 года в черном, зеленом и серебристом цветах корпуса. Стоимость Sony Xperia 1 V в модификации 12/256 ГБ просто невероятна – €1399.

Конечно, смартфон действительно почти бескомпромиссный флагман, но цена на фоне кризиса на рынке смартфонов очень оторвана от реальности, надеяться на большие цифры продаж точно не стоит, а вот фанаты бренда с радостью понесут свои кровно заработанные деньги, чтобы порадовать себя новым смартфоном в фирменном квадратном стиле. и с волшебной надписью Sony на задней крышке.

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Источник: sony