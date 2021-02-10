Анонс Sony Xperia PRO-I: премиальный смартфон-фотоаппарат

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Заявка на лучший камерофон на рынке, где все параметры хороши. За исключением цены

Сегодня Sony представила Xperia PRO-I, который позиционируется как смартфон-фотоаппарат. Компания сделала ставку на камеру и заявляет, что по своим фото- и видеовозможностям он превосходит практически всех конкурентов. Самое главное, что нужно знать о смартфоне — он получил дюймовую матрицу с фазовым автофокусом.

Это не первое мобильное устройство, обладающее дюймовым датчиком. Но он первый среди смартфонов предложил сенсор, который установлен в камере RX100 VII. Естественно, что сам датчик упростили для работы на смартфоне, уменьшили разрешение до 12 Мп и лишили ряда свойств. Камера поддерживает переменную диафрагму f/2.0 — f/4.0, серийную съемку со скоростью 20 кадров в секунду и запись видео формата 4К со скоростью 120fps. Есть отдельная кнопка для спуска затвора, передовой автофокус по 315 точкам (покрывают 90% кадра) и антидисторсионный затвор для более четкого захвата движущихся объектов.

Основная камера Sony Xperia PRO-I получила три сенсора с оптикой Zeiss и датчик глубины сцены 3D TOF на 0,3 Мп. Все три модуля разрешением 12 Мп, но предлагают различное фокусное расстояние: 24 мм, 16 мм и 50 мм. Селфи-камера обычная разрешением 8 Мп.

Смартфон Xperia PRO-I имеет габариты 166х72х8.9 мм при весе 211 грамм. Лицевая панель прикрыта стеклом Gorilla Glass Victus, а тыльная — Gorilla Glass шестого поколения. Степень защиты IP65/IP68. Получил смартфон OLED-матрицу диагональю 6,5 дюйма с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3840х1644 точки. Частота обновления дисплея составила 120 Гц.

Аппаратная основа — Snapdragon 888, предложили 12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной. Есть слот под карту microSD до 1 ТБ. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч, есть быстрая зарядка мощностью 30 Вт (50% за полчаса), беспроводная и реверсивная зарядки.

Sony Xperia PRO-I получил стереодинамики с поддержкой технологии объемного звучания Dolby Atmos, 3,5 мм разъем для наушников и функцию Game Enhancer для улучшения игрового процесса.

Вместе со смартфоном показали Vlog Monitor, который представляет собой ручной штатив с монитором диагональю 3,5 дюйма разрешением 1280х720 точек. Цена Xperia PRO-I составляет «всего» каких-то $1800. Это при условии, что фотоаппарат Sony RX100 VII с такой же дюймовой камерой стоит $1300. Продажи смартфона стартуют 10 декабря.

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Источник: gsmarena