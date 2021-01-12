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Анонс топовых наушников Meizu Pop Pro

12.01.2021 748 0

Meizu представила наушники Pop Pro с дизайном от Apple AirPods Pro

Компания Meizu, которая все никак не может оправиться от финансовых проблем и ее смартфонный бизнес под большим вопросом, решила все же отметиться анонсом нового продукта. На этот раз были представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro. Если посмотреть на изображения новинки, то многие отметят явное сходство с Apple AirPods Pro.

 

Анонс топовых наушников Meizu Pop Pro – фото 1

 

Одной из фишек Meizu Pop Pro стала система активного шумоподавления, которая получила три микрофона. Сама компания заявляет, что использует «тройную гибридную технологию активного шумоподавления». За качество звучания отвечают 10-милимитровые драйверы с композитной диафрагмой. Обещаны глубокие низкие частоты, а также чистые высокие и средние.

 

Анонс топовых наушников Meizu Pop Pro – фото 2

 

Управление Meizu Pop Pro сенсорное и подключение к устройству происходит в один клик. Автономность работы на одном заряде — до 6,5 часа. Зарядный кейс позволит увеличить продолжительность работы до 20 часов. Реализована функция автоматического отключения при извлечении наушников из футляра, а если изъять один наушник из уха — воспроизведение встанет на паузу. Продажи Meizu Pop Pro стартуют в Китае 12 января по цене $77.

 

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Источник: hdblog

Meizu Pop Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.01.2021

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Анонс топовых наушников Meizu Pop Pro