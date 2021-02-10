Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений

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Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное анонсу Windows 11 — новой версии программной платформы. Свой релиз новой операционки компания начала с того, что сообщила, что разработчики были заточены на то, чтобы предложить простой и понятный интерфейс, достойную производительность и прочие детали, которые делают систему лучше. Стояла цель — вызвать «невероятное спокойствие» у пользователей от дизайна Windows 11.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла назвал новую операционку «важной вехой в истории Windows». Что же предлагают разработчики с наступлением новой эры? Прежде всего, это переработанное меню «Пуск», которое напоминает то, что предлагали в Windows 10X, и теперь оно располагается по центру панели задач.

Меню «Пуск» избавили от живых плиток, предложив более простое и минималистичное решение, похожее на то, что реализовано в Android или Chrome OS. Здесь же есть возможность получить быстрый доступ к недавно установленным приложениям, просмотренным документам и прочим элементам.

В Windows 11 появился обновленный темный и светлый режим оформления, а также внедрили функцию Snap Layouts, позволяющую закрепить окно нужным образом. Благодаря функции Snap Group система запомнит, где именно пользователь располагает те или иные окна приложений, чтобы всегда открывать их в заданном порядке.

Инструмент Teams встроили непосредственно в Windows 11, как для обычных, так и бизнес клиентов. Сервис для совместной работы предложили непосредственно на панели задач. Обещаны эффективные обновления в фоновом режиме, размер которых уменьшится на 40%.

Улучшена работа голосового набора и рукописного ввода, а также много внимания уделили виджетам и поддержке сенсорных жестов. Виджет — персональный канал связи, где искусственный интеллект помогает в подборе контента исходя из предпочтений пользователя. Найти их можно в левой части рабочего пространства и при необходимости развернуть на весь экран.

Windows 11 предложит поддержку функции DirectStorage для ускорения загрузки игр и опцию Auto HDR, которая потребуется, что активировать режим HDR для игр с DirectX 11 и Direct 12 при наличии совместимого монитора. Xbox Game Pass также станет частью Windows 11 в виде нового приложения.

А еще Windows 11 позволит запускать Android-приложения — для этого Microsoft заключила соглашение с Amazon. На презентации нам показали это на примере TikTok. Больше обещают сообщить «в грядущие месяцы».

Ранняя предварительная версия ОС от Microsoft будет выпущена для разработчиков приложений на следующей неделе.

Windows 11 будет доступна как бесплатное обновление для существующих пользователей Windows 10, но потребуется компьютер с минимум 64 Гб накопителя и 4 Гб оперативной памяти. Запуск стабильной версии операционной системы ожидается осенью.

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Источник: theverge