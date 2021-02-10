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Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений

24.06.2021 623 0

Microsoft провела онлайн-мероприятие, посвященное анонсу Windows 11 — новой версии программной платформы. Свой релиз новой операционки компания начала с того, что сообщила, что разработчики были заточены на то, чтобы предложить простой и понятный интерфейс, достойную производительность и прочие детали, которые делают систему лучше. Стояла цель — вызвать «невероятное спокойствие» у пользователей от дизайна Windows 11.

 

Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений – фото 1

 

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла назвал новую операционку «важной вехой в истории Windows». Что же предлагают разработчики с наступлением новой эры? Прежде всего, это переработанное меню «Пуск», которое напоминает то, что предлагали в Windows 10X, и теперь оно располагается по центру панели задач.

 

Меню «Пуск» избавили от живых плиток, предложив более простое и минималистичное решение, похожее на то, что реализовано в Android или Chrome OS. Здесь же есть возможность получить быстрый доступ к недавно установленным приложениям, просмотренным документам и прочим элементам.

 

Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений – фото 2

 

В Windows 11 появился обновленный темный и светлый режим оформления, а также внедрили функцию Snap Layouts, позволяющую закрепить окно нужным образом. Благодаря функции Snap Group система запомнит, где именно пользователь располагает те или иные окна приложений, чтобы всегда открывать их в заданном порядке.

 

Инструмент Teams встроили непосредственно в Windows 11, как для обычных, так и бизнес клиентов. Сервис для совместной работы предложили непосредственно на панели задач. Обещаны эффективные обновления в фоновом режиме, размер которых уменьшится на 40%.

 

Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений – фото 3

 

Улучшена работа голосового набора и рукописного ввода, а также много внимания уделили виджетам и поддержке сенсорных жестов. Виджет — персональный канал связи, где искусственный интеллект помогает в подборе контента исходя из предпочтений пользователя. Найти их можно в левой части рабочего пространства и при необходимости развернуть на весь экран.

 

Windows 11 предложит поддержку функции DirectStorage для ускорения загрузки игр и опцию Auto HDR, которая потребуется, что активировать режим HDR для игр с DirectX 11 и Direct 12 при наличии совместимого монитора. Xbox Game Pass также станет частью Windows 11 в виде нового приложения.

 

Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений – фото 4

 

А еще Windows 11 позволит запускать Android-приложения — для этого Microsoft заключила соглашение с Amazon. На презентации нам показали это на примере TikTok. Больше обещают сообщить «в грядущие месяцы».

 

Ранняя предварительная версия ОС от Microsoft будет выпущена для разработчиков приложений на следующей неделе.

 

Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений – фото 5

 

Windows 11 будет доступна как бесплатное обновление для существующих пользователей Windows 10, но потребуется компьютер с минимум 64 Гб накопителя и 4 Гб оперативной памяти. Запуск стабильной версии операционной системы ожидается осенью.

 

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Источник: theverge

Windows 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.06.2021

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Анонс Windows 11: новый дизайн, улучшенная производительность и запуск Android-приложений