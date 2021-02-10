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Анонс Xiaomi car SU7 – как Tesla Model S, только лучше

28.12.2023 126 0

Xiaomi УЕХАЛА НА ДОРОГУ

Компания Xiaomi официально вышла на рынок электрокаров, представив модель Xiaomi SU7. Это пятиместный седан класса C с задним приводом.

SU7 оснащается электродвигателем мощностью 299 л.с., разгоняющим авто до 100 км/ч за 5,28 секунды. Максимальная скорость – 210 км/ч, запас хода – 668 км.

Анонс Xiaomi car SU7 – как Tesla Model S, только лучше – фото 1

Топовая версия SU7 Max имеет полный привод и двигатель на 673 л. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч. На борту HyperOS, которая будет теперь во всех устройствах компании.

За 5 минут на ультраскоростной зарядке аккумулятор пополняется на 220 км, за 15 минут – на 510 км. Однако, не забывайте, что это за бренд – скорость зарядки они всегда любят завышать. Также обещают высокую эффективность автомобиля в холодных условиях.

Анонс Xiaomi car SU7 – как Tesla Model S, только лучше – фото 2

SU7 оснащена системой автопилота на базе чипа Nvidia Drive Orin, радарами, камерами и лидерами. В салоне установлены экраны диагональю 16,1 и 7,1 дюйма, есть поддержка CarPlay и AirPlay.

Длина авто составляет почти 5 метров, багажник вмещает 517 литров. Цвет кузова можно выбрать из 3 вариантов – голубая, зеленая и серая.

Анонс Xiaomi car SU7 – как Tesla Model S, только лучше – фото 3

Корпус Xiaomi SU7 имеет длину 4997 мм, ширину 1963 мм и высоту 1440 мм. Колесная база составляет 3000 мм. Объем переднего багажного отделения составляет 105 литров, в то время как заднее вмещает 517 литров.

Цену и дату старта продаж Xiaomi пока не огласила. Но SU7 запущена, и скоро мы увидим ее на дорогах. Как говорится, главное, чтобы HyperOS не закладывал во время поездки.

Автор: Andrii S. Дата публикации: 28.12.2023
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Анонс Xiaomi car SU7 – как Tesla Model S, только лучше