Анонс Xiaomi Civi 3: компактность, красота, производительность и очень неплохие камеры

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Xiaomi Civi 3﻿ будет отличным подарком для вашей прекрасной половинки.

Xiaomi сегодня официально представила смартфон Civi 3. Эта модель продолжает традиции предшественников: относительно небольшой экран с тонкими рамками, компактный корпус и упор на селфи возможностях.

С высокой вероятностью, этот смартфон впоследствии станет Xiaomi 14 Lite на глобальном рынке.

Xiaomi Civi 3 базируется на однокристальной системе Dimensity 8200-Ultra – совместно созданной Xiaomi и MediaTek. Она производится TSMC по 4-нанометровому техпроцессу, CPU представлен тремя кластерами с одним, тремя и четырьмя ядрами, максимальная частота – 3,1 ГГц. Xiaomi во время премьеры уделила немало времени производительности смартфона в играх.

Смартфон получил качественный дисплей AMOLED с диагональю 6,55 дюйма, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а также частотой регулировки ШИМ 1920 Гц.

Фронтальная камера с двумя 32-мегапиксельными датчиками и объективами с углами обзора 78° и 100°. В основном модули есть автофокус. Основная камера также значительно прокачана – три модуля с датчиками разрешением 50 Мп (Sony IMX800 с системой OIS, как у Xiaomi 13), 8 и 2 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составила 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Толщина Civi 3 составляет 7,56 мм, ширина – 71,5 мм, масса – 173,5 грамма. Xiaomi постаралась сделать модель как можно более компактной, чтобы аппарат не отягощал руку или клатч хрупких представителей прекрасной половины человечества. Смартфон доступен в трех двухцветных вариантах и более привычном сером.

Цены в Китае на момент презентации:

12/256 ГБ – 355$

12/512 ГБ – 380$

16 ГБ/1 ТВ – 425$

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Источник: weibo