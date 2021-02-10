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Теперь не только недорого и удобно, а еще и стильно

Компания Xiaomi представила новую версию своего суперпопулярного фитнеса браслета Smart Band 8. Основным нововведением стало новое крепление ремешков и аксессуаров к фитнесу браслета.

Здесь делали упор именно на внешнем виде устройства и пытались изменить его позиционирование в сторону стильного аксессуара, а не просто удобного инструмента для отслеживания здоровья или достижений в спорте.

Множество новых ремешков, возможность носить его как ожерелье и даже цеплять на обувь, все это значительно расширяет возможности использования гаджета.

А вот железо вообще почти не изменилось, тот же дисплей с диагональю 1.62 дюйма, новых датчиков мы тоже не увидели, только уже привычные измеряющие пульс и насыщенность крови кислородом. Показатели выносливости тоже стабильно хорошие, 16 суток в обычном режиме и 6 суток при включенном Allways on.

Несколько улучшили программное обеспечение, добавили простые игры непосредственно на браслете, количество тренировок возросло до более чем 150. Обещают более плавные анимации в результате нового дисплея с частотой 60 Гц, но верить на слово китайцам можно не всегда, нужно увидеть реальные сравнения и тогда уже делать выводы .

Но все это просто ради того, чтобы что-то показать, реальной пользы от этого очень немного. Ну кто будет играть в игры на фитнес браслете, имея в кармане смартфон. А новые интерактивные тренировки вряд ли приобретут большую популярность. Поэтому основным и реально полезным изменением станет именно новая крепежная конструкция.

Владельцам Band 7 точно не стоит сломя голову бежать в магазин, чтобы купить новое поколение, а вот для тех у кого браслет уже старенькая дополнительная возможность кастомизации станет приятным бонусом при выборе нового гаджета, тем более что цены также остались на очень привлекательном уровне.

Обычная модель в Китае стартует с отметки в 36 долларов, что у нас в последние превратится примерно в 2000 гривен. В продаже будет и версия с NFC за 44 доллара, но, скорее всего, как всегда, в начале оплата будет работать только в Китае, а международную NFC версию мы получим значительно позже.

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Источник: weibo





