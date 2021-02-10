Apple активно разрабатывает 32-дюймовый iMac, когда выйдет и кому он нужен?

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Apple планирует расширить свою линейку моноблоков

Известный журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания Apple работает над увеличенной версией компьютера iMac с диагональю дисплея 32 дюйма. Похоже, это будет замена немного забытой линейки iMac Pro, которая уже не обновлялась много лет.

Наличие собственных мощных процессоров с небольшим теплопакетом развязывает компании руки, чтобы производить мощные рабочие станции в любом форм-факторе. Похоже, что диагональ выбрана не случайно, линейка не должна конкурировать со своими же 27-дюймовыми профессиональными дисплеями компании и просто захватит новую нишу.

Обычный маленький iMac на 24 дюйма тоже давно не обновлялся и ему скоро сделают апгрейд начинки с М1 до М3, а вот выхода 32 дюймовой версии придется подождать. Выпуск увеличенной модели ожидается на конец 2024 года, или даже начало 2025 года. Поэтому на сегодняшний день свежее представленное Mac Studio остается единственным мощным и относительно компактным вариантом создания рабочей станции.

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Источник: 9to5mac