Apple, Google и Microsoft внедрят на своих платформах единый стандарт аутентификации без паролей

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Аутентификация только посредством пароля — одна из серьезных проблем безопасности в Интернете, а управление большим количеством паролей утомительно для потребителей, что часто приводит к необходимости повторного ввода одних и тех же паролей в сервисах. Эта практика может привести к взлому учетных записей, утечке данных и краже персональных данных.





Сегодня менеджеры паролей и устаревшие формы двухфакторной аутентификации предлагают постепенные улучшения. Одновременно в масштабах всей отрасли ведется совместная работа над созданием более удобной и безопасной технологии авторизации. Apple, Google и Microsoft объявили о планах расширить поддержку общего стандарта входа без пароля, созданного Альянсом FIDO и Консорциум всемирной паутины.

Технологические гиганты намерены предложить возможность использовать смартфон для входа в приложение или веб-сайт на ближайшем устройстве, независимо от используемой операционной системы или браузера. Это означает, что, например, пользователи смогут входить в систему в браузере Google Chrome, работающем под управлением Microsoft Windows, с помощью пароля на устройстве Apple. Это затруднит хакерам удаленный взлом данных для входа, поскольку для входа требуется доступ к физическому устройству.





Для входа в приложение или на сайт достаточно будет выполнить аналогичные действия, что и при входе в систему: ввод пин-кода, распознавания лица мили отпечаток пальца. Новый метод авторизации без пароля уже работает на целом ряде устройств и браузерах. Apple, Google и Microsoft объединились для разработки и встраивания поддержки на свои платформы.

Ожидается, что единая система авторизации без ввода паролей заработает на платформах Apple, Google и Microsoft в следующем году.

Источник: fidoalliance