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Apple iPhone 15 Ultra все же выйдет и получит оптический зум 10x

21.08.2023 170 3

﻿Стоит ли зум 10x +$200?

Когда-то было много слухов и разговоров об iPhone 15 Ultra, но потом инсайдеры говорили только об Apple iPhone 15 Pro Max. И вот по самой последней информации модель Apple iPhone 15 Ultra возвращается, да еще и с главной фишкой Samsung Galaxy S23 Ultra.


Эндрю О'Хара утверждает, что старшая модель iPhone 15 будет называться именно iPhone 15 Ultra. Со ссылкой на несколько источников журналист AppleInsider говорит, что Apple iPhone 15 Ultra получит перископический объектив с оптическим масштабированием 10x. Это именно та функция, которой Samsung Galaxy S23 Ultra «утирал нос» Apple – у iPhone такого не было. Компания решила показать, что она тоже может.

 

Apple iPhone 15 Ultra


Почему Ultra, а не Pro Max? Apple хочет подчеркнуть элитарность новой модели, ее отличие от серии iPhone Pro. Это означает, что кроме смены названия и мощного объектива, вероятно, следует ожидать и других аппаратных или даже дизайнерских отличий. Одной из них может стать лучший, более яркий дисплей – слухи о нем ходили еще в начале года, именно в привязке к iPhone 15 Ultra. Также известно, что топовый iPhone 15 получит дюймовый сенсор Sony.


Ну и нужно же как-то оправдывать увеличение цены старшей модели iPhone 15 на $200, о котором рассказывают инсайдеры. Apple iPhone 15 Ultra – это вам не какой-нибудь там Pro Max.

 

Источник: Phone Arena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 21.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 3
 
 
Copter 1
Фанати Apple зі збільшенням нарешті зможуть побачити власний #^]
21.08.2023 09:55
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Qwed 0
Інновації Apple - баяни з Android
21.08.2023 09:53
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Andrii 0
Знов те, що було у Samsung, в iPhone буде amazing
21.08.2023 09:52
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Apple iPhone 15 Ultra все же выйдет и получит оптический зум 10x