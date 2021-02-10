Apple iPhone 16 – сенсорные кнопки, большой экран, камеры в столбик, слухи за год до выхода

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Слухи слишком ранние, чтобы принимать их безоговорочно

Не хватает для всех дел новой кнопки действия в Apple iPhone 15? У iPhone 16 будет дополнительная емкостная (не физическая) кнопка Capture под кодовым названием Project Nova. Это не точно, потому что сейчас идет тестирование.



Кнопка захвата будет расположена с той же стороны, что и кнопка питания, чуть ниже. Пока неизвестно, для чего точно она будет использоваться. Ожидается, что кнопка Capture будет работать подобно Home на iPhone SE, имитирующей нажатие физической кнопки с помощью встроенного Taptic Engine. Кнопка также может определять силу нажатия.



Кнопка Capture появится на всех моделях iPhone 16, включая базовые. Однако Apple также создала аппаратную конфигурацию без этой кнопки, возможно, как запасной вариант, если во время тестирования возникнут проблемы.



Также в разработке есть другой проект сенсорной кнопки – Project Atlas, использующая датчик нажатия и мотор для обеспечения требуемой тактильной обратной связи.



По другим параметрам iPhone 16, ходят слухи об увеличении экрана с 6,1 и 6,7 до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Сообщают и о более невероятных вещах – расположении камер в столбике.

Источник: MacRumors