Apple объявила дату анонса iPhone 13

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Apple готова показать над чем работала последний год

На дворе сентябрь, а это традиционное время ивента Apple, на котором она показывает новое поколение iPhone. В прошлом году из-за пандемии компания провела презентацию с опозданием на один месяц, но в этом году ничего не мешает ей вернуться к устоявшемуся графику премьер. Вчера Apple сообщила, что свое мероприятие она проведет в следующий вторник, 14 сентября.

Девиз ивента «California streaming» (Включение из Калифорнии) и он станет очередным виртуальным событием, транслируемым из Apple Park. Какие новинки представят? Здесь несложно догадаться, что компания покажет серию iPhone 13 и Apple Watch Series 7.

Самым главным анонсом дня станет линейка iPhone 13 5G, которая придет на смену серии iPhone 12. Он будет состоять из четырех моделей: iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Все четыре новинки будут повторять дизайн предшественников, а самым большим изменением станет чуть уменьшенная «монобровь», куда встроят датчики необходимые усовершенствованной системы Face ID, которая сможет распознавать лица даже в масках.

В числе нововведений также называют появление экранов с высокой частотой обновления и функцию Always on Display. Похоже, что именно на присутствие последней намекает компания в своем тизер, посвященном предстоящей презентации, изобразив светящуюся дату ивента и логотип. Будет интересно посмотреть, что придумают купертиновцы, чтобы обыграть ту фичу, которую уже достаточно давно предлагают Android-устройства.

Какие еще намеки смогли увидеть в приглашении на ивент? Кто-то считает, что компания намекает на улучшенный ночной режим и астрофтографию, а кто-то увидел указание на дополненную реальность.

Должна компания представить и смарт-часы Apple Watch Series 7, которые предложат измененный дизайн с плоскими гранями и увеличенные размеры 41 и 45 мм. Внутри часов ждут компактных размеров чип, что позволило получить дополнительное пространство для установки более емкой батарейки, что, в свою очередь, увеличит автономность умных часов.

Отмечайте 14 сентября в календаре. Посмотрим, сможет ли Apple чем-то удивить или мы вновь скажем, что «Apple уже не та».

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Источник: theverge