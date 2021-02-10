Apple объявила дату WWDC 2023 - iOS 17, macOS 14 и несколько новых железок

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Apple WWDC 2023 состоится в начале лета и может принести новую категорию продуктов компании

Компания Apple официально объявила дату ежегодной конференции WWDC. В 2023 году событие начнётся 5 июня и будет проходить 5 дней. Первый день конференции пройдет офлайн в кампусе Apple Park, а все остальные дни WWDC 2023 будут проводить онлайн.

Из этого можно заключить, что основные продукты будут показаны именно в первый день, а затем уже будут проходить онлайн-сессии, лабораторные работы и многое другое, что интересно только разработчикам и студентам профильных учебных заведений.

На мероприятии, по прогнозам, должны показать новые операционные системы для всей экосистемы Apple: iOS 17, macOS 14, iPadOS 17 и другие. Помимо продуктов виртуальных предположения могут анонсировать некоторые реальные устройства: новый MacBook Air, AR/VR-шлем и долгожданное обновление Mac Pro.

Ждать презентации еще более двух месяцев и возможно мы к этому времени еще увидим более подробную информацию о продуктах, которые будут представлены на этом событии.

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Источник: apple