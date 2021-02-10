Apple переманивает на свою сторону: компания приучила пользоваться iPhone и Apple Watch, мы уже не откажемся

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Apple как наркотик: что нас связывает с компанией?

Apple активно продвигает свою службу мобильных платежей Apple Pay, используя слоган "#PayTheAppleWay". Но зачем? За каждые 100 долларов, уплаченных с помощью программы, Apple получает 15 центов. Звучит немного, но в этом году они могут заработать 4 миллиарда долларов!

В скором времени Apple Pay станет крупнейшим конкурентом Google Play.

Люди любят Apple Pay, вам даже не нужно доставать iPhone, если у вас есть Apple Watch. Большинство магазинов принимают его, поэтому Apple рекламирует его с помощью телевизионной рекламы. В одной рекламе под названием Танец женщина борется со своей кредитной картой, а другой покупатель легко использует Apple Pay. Сообщение? Ты знаешь.

Другая реклама под названием Capptcha показывает женщину, которая не может доказать, что она человек в Интернете. Она сдается и находит другой веб-сайт, где она может оплатить Apple Pay. Только одно прикосновение, и она готова!

Кампания Pay the Apple Way проводится в США и Великобритании. Компания делает такой значительный толчок, потому что платежный сервис является частью второго по величине бизнеса компании «Услуги», за прошлый квартал заработавшей 21,21 миллиарда долларов. Это на 8,2% больше, чем в прошлом году!

То есть, как мы видим, компания нацелена на развитие именно своих сервисов и планирует зарабатывать больше прибыли именно с них. Компания не просто рекламирует способ оплаты, это изменяет то, как мы каждый день покупаем и оплачиваем вещи. Это больше, чем бизнес для триллионной компании, это большой шаг в будущее.

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Источник: gizmochina