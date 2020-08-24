Apple перестанут выпускать iPhone 11 Pro, Pro Max и XR после презентации iPhone 12

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Если вы давно планировали прикупить iPhone XR, то пора поторопиться – совсем скоро Apple прекратит их сборку.





iPhone XR – пожалуй, самая вероятная причина для фаната Android попробовать перейти на сторону «зла». Неплохой внешний вид, приличное сочетание автономности и производительности – что еще надо? Разве что экран HD+, но и с этим можно жить. Зато ценник, по меркам компании, вменяемый. Но Apple решила, что она уже дала много шансов потенциальным покупателям.

Американская компания планирует представить iPhone 12 в октябре, и, согласно слухам, после этого Apple может прекратить выпуск некоторых старых моделей iPhone.

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Эта новость прилетела с Twitter-аккаунта iAppleTimes, инсайдерской страницы. По словам «сливщиков», Apple может прекратить сборку iPhone XR, как только начнется старт продаж iPhone 12. Причина этого заключается в iPhone SE 2020, который, по мнению Apple, является лучшей альтернативой iPhone XR.





Аналогичное решение Apple приняла в прошлом году, когда была запущена линейка iPhone 11, а iPhone XS и iPhone XS Max перестали выпускаться.

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Но есть хорошие новости. По слухам, iPhone 11 может получить значительное снижение ценника – флагман должен продаваться за стоимость 549 долларов. В настоящее время iPhone 11 оценивается в 699 доллара за базовую модель, так что скидка может получиться нехилая (особенно для наших стран) - $150. Ждем официальной информации.





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Источник: TechRadar