Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Apple заботится о жизни и здоровье владельцев Apple Watch: было добавлено нескол необходимую функцию

Apple заботится о жизни и здоровье владельцев Apple Watch: было добавлено нескол необходимую функцию

17.08.2023 89 0

Apple продолжает внедрять жизненно необходимые функции в свои девайсы

Apple сделала шаг вперед в своей преданности здравоохранению, выпустив обновление watchOS 9.6.1, направленное специально на удовлетворение потребностей людей, страдающих болезнью Паркинсона. Хотя обновления для Apple Watch регулярны, это выделяется тем, что обеспечивает эффективное отслеживание дрожания и симптомов дискинезии. Новое обновление позволяет постоянно отслеживать симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона.

 

apple watch


Важность этого обновления заключается в его влиянии на лечение. Приложение Parky от H20 Therapeutics, специально созданное для людей с болезнью Паркинсона, использующего API Movement Disorder от Apple, страдал от проблемы, которая препятствовала доступу к данным движения. Новое обновление решает эту проблему, позволяя приложению фиксировать изменения в симптомах пациентов с болезнью Паркинсона, соответствуя ожиданиям клиницистов в 94% случаев, то есть обновление теперь обеспечивает непрерывное отслеживание, Parky собирает 288 точек данных ежедневно, при условии непрерывного ношения часов.


Введение цветного пользовательского интерфейса с использованием зеленого для обозначения меньшего количества симптомов еще больше упрощает понимание для пациентов и лиц, которые ухаживают за ними.


Это обновление касается не только улучшения функциональности, но и отражения сознательных усилий Apple внести вклад в охрану жизни и здоровья и подчеркивает важность технологий в помощи медицинским работникам в их планах диагностики и лечения.

 

Читайте также: ﻿Apple получила второй патент на способ внедрения MacBook Face ID

 

Источник: gizmochina


https://andro-news.com/ru/news/apple-planue-vprovaditi-tehnologiyu-face-id-v-svoi-macbook-nesch.html Apple планирует внедрить технологию Face ID в свои MacBook: недавно был получен патент( Отм. панель)

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 17.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple заботится о жизни и здоровье владельцев Apple Watch: было добавлено нескол необходимую функцию