Apple заботится о жизни и здоровье владельцев Apple Watch: было добавлено нескол необходимую функцию

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Apple продолжает внедрять жизненно необходимые функции в свои девайсы

Apple сделала шаг вперед в своей преданности здравоохранению, выпустив обновление watchOS 9.6.1, направленное специально на удовлетворение потребностей людей, страдающих болезнью Паркинсона. Хотя обновления для Apple Watch регулярны, это выделяется тем, что обеспечивает эффективное отслеживание дрожания и симптомов дискинезии. Новое обновление позволяет постоянно отслеживать симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона.









Важность этого обновления заключается в его влиянии на лечение. Приложение Parky от H20 Therapeutics, специально созданное для людей с болезнью Паркинсона, использующего API Movement Disorder от Apple, страдал от проблемы, которая препятствовала доступу к данным движения. Новое обновление решает эту проблему, позволяя приложению фиксировать изменения в симптомах пациентов с болезнью Паркинсона, соответствуя ожиданиям клиницистов в 94% случаев, то есть обновление теперь обеспечивает непрерывное отслеживание, Parky собирает 288 точек данных ежедневно, при условии непрерывного ношения часов.





Введение цветного пользовательского интерфейса с использованием зеленого для обозначения меньшего количества симптомов еще больше упрощает понимание для пациентов и лиц, которые ухаживают за ними.





Это обновление касается не только улучшения функциональности, но и отражения сознательных усилий Apple внести вклад в охрану жизни и здоровья и подчеркивает важность технологий в помощи медицинским работникам в их планах диагностики и лечения.

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Источник: gizmochina



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