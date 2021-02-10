Apple планирует обновлять iPhone прямо в коробках – Марк Гурман

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Iphone из магазина уже с актуальной iOS

Как известно, Apple iPhone и другие смартфоны часто выпускаются с «сырым» программным обеспечением, нуждающимся в обновлениях прямо после распаковки. Apple придумала способ обновлять iPhone в коробке, чтобы снабдить их наиболее актуальной версией ОС в Apple Store.



В традиции Apple распространять новые версии iOS несколько позже релиза нового iPhone. Поэтому даже если актуальная ОС уже вышла, упакованные устройства имеют старую версию, когда пользователь достает их из коробки. Могут пройти недели или даже месяцы, но обновление все равно будет только после распаковки и включения. Без обновлений iPhone могут работать некорректно, что показал запуск iPhone 15.



Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что Apple имеет систему, которая может обновлять операционную систему iPhone до их продажи. Важно то, что это можно делать не открывая коробку.



Работники магазина кладут неоткрытые коробки iPhone на «устройство, похожее на планшет», чтобы запустить обновление. Панель беспроводно включает iPhone, запускает обновление программного обеспечения, а затем снова отключает их.



Хотя в материале упоминаются только iPhone, по всей вероятности, эта идея может распространяться на другие продукты Apple. Утверждается, что система появится в Apple Store к концу 2023 года.

Источники: Bloomberg, AppleInsider