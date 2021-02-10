Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Apple предупреждает, что MagSafe будет оставлять отпечатки на чехлах FineWoven для iPhone

Apple предупреждает, что MagSafe будет оставлять отпечатки на чехлах FineWoven для iPhone

13.09.2023 50 0

Материал FineWoven приятный и прочный, но не без недостатков

 

Apple держит курс на исключение кожаных аксессуаров из ассортимента. Новый премиальный материал называется FineWoven и доступен в пяти цветах для чехлов iPhone 15 и MagSafe, ремешков Apple Watch и других аксессуаров. Вот как Apple описывает FineWoven:


«Изготовлен из прочного микротвила, материал на ощупь мягкий, похожий на замшу. Материал FineWoven был разработан с мыслью о земле — изготовлен из 68% вторичного сырья и значительно уменьшает выбросы углекислого газа по сравнению с кожей. Чехол быстро становится на место и плотно прилегает к вашему iPhone, не прибавляя объема».

 

Apple FineWoven для iPhone


Apple говорит, что FineWoven крепок и выдерживает тысячи часов испытаний, но со временем материал может изнашиваться. Компания предупреждает, что использование MagSafe оставляет небольшие, но заметные вмятины на чехле iPhone:


«Взаимодействие с аксессуарами MagSafe оставляет лёгкие отпечатки. Если вас это беспокоит, рекомендуем использовать силиконовый или прозрачный чехол для iPhone 15 Pro».


Чехлы для iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max доступны в цветах Mulberry, Evergreen, Taupe, Pacific Blue и Black. Они стоят $59 и будут поставляться с 15 сентября.

 

Apple FineWoven для iPhone


Эти же пять цветов имеют карманы FineWoven для батарей MagSafe, они также стоят $59.

 

Apple FineWoven для iPhone


Новые метки AirTag FineWoven Key Ring имеют те же цвета, за исключением Evergreen, заменившего Coral.

 

Apple FineWoven для iPhone

 

Также из FineWoven производятся ремешки Magnetic Link и Modern Buckle для Apple Watch.

 

Apple FineWoven для iPhone

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 13.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple предупреждает, что MagSafe будет оставлять отпечатки на чехлах FineWoven для iPhone