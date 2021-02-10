Apple предупреждает, что MagSafe будет оставлять отпечатки на чехлах FineWoven для iPhone

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Материал FineWoven приятный и прочный, но не без недостатков

Apple держит курс на исключение кожаных аксессуаров из ассортимента. Новый премиальный материал называется FineWoven и доступен в пяти цветах для чехлов iPhone 15 и MagSafe, ремешков Apple Watch и других аксессуаров. Вот как Apple описывает FineWoven:





«Изготовлен из прочного микротвила, материал на ощупь мягкий, похожий на замшу. Материал FineWoven был разработан с мыслью о земле — изготовлен из 68% вторичного сырья и значительно уменьшает выбросы углекислого газа по сравнению с кожей. Чехол быстро становится на место и плотно прилегает к вашему iPhone, не прибавляя объема».









Apple говорит, что FineWoven крепок и выдерживает тысячи часов испытаний, но со временем материал может изнашиваться. Компания предупреждает, что использование MagSafe оставляет небольшие, но заметные вмятины на чехле iPhone:





«Взаимодействие с аксессуарами MagSafe оставляет лёгкие отпечатки. Если вас это беспокоит, рекомендуем использовать силиконовый или прозрачный чехол для iPhone 15 Pro».





Чехлы для iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max доступны в цветах Mulberry, Evergreen, Taupe, Pacific Blue и Black. Они стоят $59 и будут поставляться с 15 сентября.









Эти же пять цветов имеют карманы FineWoven для батарей MagSafe, они также стоят $59.









Новые метки AirTag FineWoven Key Ring имеют те же цвета, за исключением Evergreen, заменившего Coral.





Также из FineWoven производятся ремешки Magnetic Link и Modern Buckle для Apple Watch.





Источник: 9to5mac