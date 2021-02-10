Apple предложит одним адаптером заряжать одновременно два устройства

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Сдвоенный зарядник — «инновация» от Apple

Наверняка, практически каждый был в такой ситуации, когда необходимо зарядить сразу несколько устройств, а розетка всего одна. Как быть в этом случае? У Apple будет решение — обзавестись специальным зарядным устройством.

Ранее издание 9to5mac поделилось информацией, что Apple ведет работы над зарядным устройством на 35 Вт, выпустить которое должны в нынешнем году. Его мощности должно хватить для зарядки iPhone, iPad и MacBook. Помимо быстрой зарядки, его фишкой станет наличие двух разъемов USB Type-C. Т.е. при желании можно будет подключить к одному блоку питания сразу два устройства. Благодаря изданию ChargerLAB мы можем взглянуть на то, каким он будет.

Мы видим зарядку в форме куба с двумя разъемами USB-C, расположенные вблизи друг друга по горизонтали. А еще предложили складной штекер, позволяющий удобно хранить и транспортировать зарядный адаптер. Обращает на себя внимание и присутствие выемок по бокам для удобства хвата пальцами.

Сообщается, что новое зарядное устройство от Apple будет использовать технологию нитрида галлия (GaN), что позволит сделать его легким, компактным и энергоэффектиным по сравнению с адаптерами на основе кремния. Насколько быстро позволит Dual USB-C зарядить два гаджета одновременно, большой вопрос. Ведь при одновременной эксплуатации обеих портов, мощность будет распределяться между обеими устройствами. В любом случае той мощности, которую будет выдавать адаптер, должно хватить на одновременную «дозаправку» iPad и Apple Watch или iPhone и смарт-часы.

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Источник: 9to5mac