Apple представит новый цвет iPhone 14 на весеннем мероприятии

40

Apple покажет новый солнечный iPhone в начале весны

7 и 8 марта Apple проводит ежегодную весеннюю презентацию, где объявляется новый цвет последнего выпущенного iPhone. В этот раз будет объявлен желтый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Возможно, для iPhone 14 Pro будет доступен новый цвет Gold.

Чтобы сохранить спрос на свои iPhone и сохранить их ценность, Apple каждую весну выпускает новые цвета. Это позволяет им повторно выпускать тот же продукт в новом стиле, не меняя цены, удовлетворяя клиентов и увеличивая продажи. Интересная магия Apple: китайские инженеры выпускают целые линейки устройств, необычные форм-факторы и привозят все это на MWC, а купертиновцы после этого показывают новый цвет и хомяки снова бегут в AppStore покупать "новинку".

В марте прошлого года Apple представила новый зелёный цвет для iPhone 13 и iPhone 13 mini, а также новый цвет Alpine Green для моделей iPhone 13 Pro.

В апреле 2021 года Apple выпустила iPhone 12 и iPhone 12 mini в фиолетовом цвете. А желтый цвет мы последний раз видели на iPhone 11 в 2019 году

Читать также: Революционные технологии с MWC и не только, которые на России увидят только по телевизору, конечно, если и их не запретят ввозить

Источник: techleakszone