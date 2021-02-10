Apple продлила соглашение с Qualcomm в сфере модемов связи до 2027 года - а разговоров о собственных 5G чипах это было…

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СОБСТВЕННЫЕ МОДЕМЫ ЕЩЕ ПОД ВОПРОСОМ

Компания Apple продлила соглашение с Qualcomm по поставкам 5G модемов для iPhone до марта 2027 года. Об этом сообщил гендиректор Qualcomm Кристиано Амон.

Ранее сделка действовала до 2026 года, но из-за трудностей с разработкой собственных 5G модемов Apple пришлось продолжить сотрудничество с Qualcomm. По данным Bloomberg, прототипы собственных модемов Apple пока проигрывают по производительности и эффективности чипсетам "красных".

Первоначально Apple планировала выпустить iPhone с собственными 5G модемами уже в этом году, в iPhone SE. Однако два продления сделки с Qualcomm свидетельствуют, что эти планы придется отложить.

Кроме 5G модемов, Qualcomm поставляет Apple модули для спутниковой связи в iPhone 14 и iPhone 15. Так что полной технологической независимости Apple еще не достичь… По крайней мере, в ближайшие годы

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