Apple устроили разнос, убойный Redmi Note 11 и Samsung некисло прокачает Galaxy A

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Техноиндустрия ждет, когда же Apple представит новые iPhone 13 и смарт-часы Apple Watch Series 7. И вот вечера компания наконец-то огласила, что 14 сентября их представят. А значит, вся последующая неделя пройдет под знаком новеньких айфончиков и часиков. Но мы то с вами больше топим за Android и в этом лагере тоже много чего интересного происходит. Поэтому подводим итоги ушедших дней.

Начнем с того, что амбициозный проект Илона Маска Starlink столкнулся с проблемой сбоев. Проблема не аппаратная. В ней виновны голуби, облюбовавшие тарелки спутниковых антенн под насест.

Не то, чтобы новость была интересной многим, но на базе Google Pixel 4a вышел кастомный NitroPhone с операционной системой GrapheneOS, заточенной на сохранение конфиденциальности и приватности. Все, кто боится слежки или того, что кто-то умыкнет его персональные данные, могут прикупить себе эту модель. Естественно, если есть 630 евро на покупку смартфона.

Немецкое правительство решило, что производители мобильных устройств слишком быстро списывают в «утиль» гаджеты и поддержка их в течение 2-3 лет недостаточный срок. Они пытаются убедить Еврокомиссию в том, чтобы на законодательном уровне заставить производителей смартфонов обеспечить поддержку гаджетов в течение 5-7 лет. Причем как на программном уровне, так и на «железном».

Samsung готовится представить крутой чип Exynos 2200 и завалить рынок смартфонами с ним на борту. По крайней мере инсайдеры говорят о том, что компания заказала 200 млн единиц SoC. Семейство Galaxy S22 обещает быть минорным обновлением, без резких изменений и впечатляющих особенностей, удивляться будет нечему. А вот семейство Galaxy-A 2022 года выпуска удостоится нетипичной для среднего сегмента фишки — оптического стаба.

На днях Apple взялась за выселение бомжей, оккупировавших участок земли, принадлежащий компании. Она не стала гнать их в три шеи, а предложила другое жилье и попутно накормила их. А еще компанию раскритиковали за планы предложить в iOS 15 функцию сканирования фотографий в iCloud на предмет насилия и детской порнографии. Она решила не рисковать и отложила ее внедрение.

Vivo планирует поставить выпуск камерофонов на поток и для это выпустила фирменный чип обработки изображений V1, судить о возможностях которого можно будет в Vivo X70. На этой неделе Realme покажет три новинки, среди которых будет планшет и две модели серии Realme 8. На горизонте также маячит релиз Realme GT Neo 2, который станет определенным прочтением OnePlus Nord 2.

Xiaomi готовит к выходу на глобальный рынок Mi Pad 5 и серию Mi 11T. Среди будущих новинок значатся Redmi K50 и Redmi Note 11, которые будут удивлять быстрой зарядкой. У суббренда POCO будет еще одна версия X3 на базе Snapdragon 870. Эти и другие новости — на видео. Не забыли мы и нашу постоянную рубрику «Дичь». Приятного просмотра!