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Apple Watch полностью меняют концепцию в watchOS 10, приложения провалились

01.05.2023 17 0

Виджеты станут основным источником информации в Apple Watch

Когда компания выпустила оригинальный Apple Watch в 2015 году, watchOS была построена вокруг четырех основных областей: циферблатов, интерфейса виджетов под названием Glances, домашнего экрана, заполненного пиктограммами приложений, и области для доступа к частым контактам.

 

Apple Watch полностью меняют концепцию в watchOS 10, приложения провалились – фото 1

 

Через несколько лет Apple откорректировала стратегию, отказавшись от виджетов и частых контактов в пользу выделения уведомлений и возможностей многозадачности.

 

Но время шло, а популярность приложений не росла. Apple поняла, что люди не очень любят открывать отдельные приложения на маленьком экране часов и теперь снова хотят попробовать продвигать именно виджеты. Эксперимент с виджетами на IOS удался, и компания получила очень положительные отзывы от пользователей.

 

Apple Watch полностью меняют концепцию в watchOS 10, приложения провалились – фото 2

 

Помимо этого Apple может изменить алгоритмы управления системой. Например, при нажатии на коронку часов открывается меню виджетов, а не переход на рабочий стол.

 

Есть высокая вероятность того, что Apple в первой версии системы все же позволит пользователям выбирать между новой и старой логикой интерфейса, а уже потом, если изменения воспримут положительно сделает такой вид единственно возможным.

 

Apple Watch полностью меняют концепцию в watchOS 10, приложения провалились – фото 3

 

Времена, когда компания могла указывать пользователям, что именно им нужно, уже прошли, конкуренция слишком жесткая, чтобы слишком сильно давить на потребителей.

 

Apple представит новую watchOS 10 на конференции WWDC 2023 в начале июня. Список моделей, которые будут поддерживать свежую операционную систему, пока точно неизвестен.

 

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Источник: bloomberg

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.05.2023
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Apple Watch полностью меняют концепцию в watchOS 10, приложения провалились