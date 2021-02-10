Apple Watch полностью меняют концепцию в watchOS 10, приложения провалились

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Виджеты станут основным источником информации в Apple Watch

Когда компания выпустила оригинальный Apple Watch в 2015 году, watchOS была построена вокруг четырех основных областей: циферблатов, интерфейса виджетов под названием Glances, домашнего экрана, заполненного пиктограммами приложений, и области для доступа к частым контактам.

Через несколько лет Apple откорректировала стратегию, отказавшись от виджетов и частых контактов в пользу выделения уведомлений и возможностей многозадачности.

Но время шло, а популярность приложений не росла. Apple поняла, что люди не очень любят открывать отдельные приложения на маленьком экране часов и теперь снова хотят попробовать продвигать именно виджеты. Эксперимент с виджетами на IOS удался, и компания получила очень положительные отзывы от пользователей.

Помимо этого Apple может изменить алгоритмы управления системой. Например, при нажатии на коронку часов открывается меню виджетов, а не переход на рабочий стол.

Есть высокая вероятность того, что Apple в первой версии системы все же позволит пользователям выбирать между новой и старой логикой интерфейса, а уже потом, если изменения воспримут положительно сделает такой вид единственно возможным.

Времена, когда компания могла указывать пользователям, что именно им нужно, уже прошли, конкуренция слишком жесткая, чтобы слишком сильно давить на потребителей.

Apple представит новую watchOS 10 на конференции WWDC 2023 в начале июня. Список моделей, которые будут поддерживать свежую операционную систему, пока точно неизвестен.

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Источник: bloomberg