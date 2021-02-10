Apple снова всех переиграла с USB-C

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Apple и в этот раз смогла найти выход, чтобы не потерять деньги

Есть разные категории людей в своем отношении к технике Apple. Кому-то она не нравится, кто-то любит, а некоторые жить без нее не могут. Но в чем все эти люди едины так это утомление, что все скажут – ребята из купертино умеют зарабатывать деньги. И как всегда компания не хочет терять ни доллара со своей впечатляющей прибыли.

Неудивительно, что она так отчаянно сопротивлялась инициативе Евросоюза, что требует сделать разъем USB-C единственным универсальным стандартом всех гаджетов на планете, Apple зарабатывает немалые деньги на продажи и сертификации своих аксессуаров. К счастью, ее абсурдные аргументы были отвергнуты, а закон принят, в результате чего уже этой осенью семейство iPhone 15 разведется с морально устаревшим Lightning. Но если вы полагали, что универсализация поможет завершить эпоху неадекватно дорогих кабелей и блоков питания – вы недооценили Apple.

Китайские энтузиасты обнаружили, что компания намерена применить шифрование в кабелях USB-C, из-за чего давно имеющиеся у пользователей экземпляры просто не будут работать с iPhone. И только те кабели, которые пройдут платную сертификацию MFi от Apple, могут применяться с будущими iPhone 15. Шах и Мат.





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Источник: Weibo