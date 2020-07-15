ARM могут выставить на продажу. Кто будет диктовать условия в мире мобильных чипов?

627

Вот уже десять лет на рынке растет популярность и спрос на процессорные архитектуры ARM от небольшой британской фирмы из Кембриджа. Но это одна из тех компаний, которая оказывает влияние на развитие всей индустрии, и на конец марта 2020 года ей удалось продать более 190 млрд ARM‑чипов. А тем временем японская компания SoftBank, которая владеет контрольным пакетом акций ARM Holding, вдруг объявила, что всерьез рассматривает возможность продажи ценных бумаг холдинга, чтобы решить собственные финансовые проблемы.

Что такое ARM Holding

Если вдруг вы забыли или не знали, то бизнес ARM Holding заключается в разработке ядер, графических ускорителей и дизайна новых чипов. Затем холдинг продает лицензии всем, что хочет использовать эти наработки. Компания устроилась совсем неплохо, ведь ее процессорные архитектуры, чипы, ядра и различные разработки покупают такие чипмейкеры как Qualcomm, Samsung, MediaTek и Huawei.

Речь идет, прежде всего, о Arm Cortex и графике Mali. Кто-то из них потом их тюнингует, а кто-то использует как есть. Весомости компании добавил и тот факт, что в этом году Apple объявила о переходе персональных компьютеров на ARM. По факту британский холдинг — это монополист в области мобильных устройств, ведь практически все смартфоны и планшеты построены на процессорах с архитектурой ARM.

Что происходит

И вот теперь на горизонте замаячила перспектива фактической продажи ARM-холдинг. В свое время SoftBank приобрел 75% акций компании за сумму $32 млрд, а подконтрольный ей инвестиционный фонд Vision Fund получил оставшийся 25% пакет акций. Теперь SoftBank подумывает о продаже активов ARM на сумму $41 млрд, чтобы покрыть собственные долги.

Окончательное решение о продажи ARM-холдинга еще не принято и сейчас лишь идет процесс изучения возможности подобного шага. Конечный вердикт может гласить: продать холдинг целиком, только его часть или вовсе отказаться от затеи с его продажей, а латать финансовые дыры за счет продажи других активов.

Но, если все же решение о продаже будет принято, то будет интересно, кто в итоге заполучит контроль над таким монстром индустрии. Для полноты интриги было бы интересно, если бы новым владельцем стала Apple, Samsung или даже, например, Huawei, Intel или Microsoft. Вопрос только, дадут ли им это сделать антимонопольные органы и заинтересованы ли они в таком приобретении.

Источник: zdnet