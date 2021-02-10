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ARM представила компоненты будущих флагманских процессоров от Qualcomm и Mediatek

29.06.2022 304 0

 Эволюция или революция?

 

 На днях компания ARM устроила презентацию новых продуктов, среди которых оказались процессорные ядра Cortax и новая линейка графических чипов Immortalis.

 

ARM Immortalis teaser

 

 Ядра получили минорные обновления по сравнению с предшественниками. Так, компания заявляет, что новое суперядро Cortex X3 предложит 22-процентный прирост производительности относительно Cortex X2. Также заявлена возможность объединения до 8 таких ядер, что говорит о том, что в новом ядре сделана ставка на использовании в ноутбучных процессорах.

 

ARM new Cortex cores

 

 Также было представлено среднее ядро Cortex A-715. Для него декларируется 5-процентный прирост производительности при том же энергопотреблении либо 20-процентное преимущество в энергоэффективности при той же производительности. Cortex A-510 наследника не получил, но само ядро немного обновили и теперь оно стало на 5 процентов энергоэффективнее.

 

 Но самой интересной новинкой презентации стал новый видеочип Immortalis-g715. Это первый графический чип от ARM получивший поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне. Чип может включать в себя от 10 до 16 ядер. Новинка также получила поддержку переменной частоты кадров (VRS). По заявлениям ARM новый GPU одновременно на 15 процентов производительнее и энергоэффективнее, чем его предшественник Mali-g710. А благодаря поддержке VRS обещают прирост производительности до 40 процентов. Также увеличится производительность и благодаря поддержке трассировки лучей на аппаратном уровне, ведь она на 300 процентов быстрее чем ее программная реализация.

 

ARM new GPUs

 

Обновили также и линейку Mali, представив новые Mali-g715 и g615. Первое ядро будет включать в себя от 7 до 9 ядер, а второе – 6 или меньше. Оба ядра не получили поддержку трассировки лучей, зато получили VRS. О производительности новых чипов на презентации сказано не было.

 

 Мобильные процессоры с данными компонентами начнут выходить в конце текущего года.

 

Источник: The Register.



Arm Cortex Mali Immortalis
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 29.06.2022

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ARM представила компоненты будущих флагманских процессоров от Qualcomm и Mediatek