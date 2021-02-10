ARM представила компоненты будущих флагманских процессоров от Qualcomm и Mediatek

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Эволюция или революция?

На днях компания ARM устроила презентацию новых продуктов, среди которых оказались процессорные ядра Cortax и новая линейка графических чипов Immortalis.





Ядра получили минорные обновления по сравнению с предшественниками. Так, компания заявляет, что новое суперядро Cortex X3 предложит 22-процентный прирост производительности относительно Cortex X2. Также заявлена возможность объединения до 8 таких ядер, что говорит о том, что в новом ядре сделана ставка на использовании в ноутбучных процессорах.





Также было представлено среднее ядро Cortex A-715. Для него декларируется 5-процентный прирост производительности при том же энергопотреблении либо 20-процентное преимущество в энергоэффективности при той же производительности. Cortex A-510 наследника не получил, но само ядро немного обновили и теперь оно стало на 5 процентов энергоэффективнее.

Но самой интересной новинкой презентации стал новый видеочип Immortalis-g715. Это первый графический чип от ARM получивший поддержку трассировки лучей на аппаратном уровне. Чип может включать в себя от 10 до 16 ядер. Новинка также получила поддержку переменной частоты кадров (VRS). По заявлениям ARM новый GPU одновременно на 15 процентов производительнее и энергоэффективнее, чем его предшественник Mali-g710. А благодаря поддержке VRS обещают прирост производительности до 40 процентов. Также увеличится производительность и благодаря поддержке трассировки лучей на аппаратном уровне, ведь она на 300 процентов быстрее чем ее программная реализация.





Обновили также и линейку Mali, представив новые Mali-g715 и g615. Первое ядро будет включать в себя от 7 до 9 ядер, а второе – 6 или меньше. Оба ядра не получили поддержку трассировки лучей, зато получили VRS. О производительности новых чипов на презентации сказано не было.

Мобильные процессоры с данными компонентами начнут выходить в конце текущего года.

Источник: The Register.





