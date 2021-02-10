Asus готовит улучшенную версию ROG Phone 5

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В Asus ROG Phone 5s нарастят еще больше мощности благодаря Snapdragon 888+

Смартфоны для геймеров — нишевый сегмент и малопонятная штука для огромной массы пользователей. Но упорно производители выпускают такие устройства. И Asus одна из компаний, кто регулярно поставляет в этот сегмент свои устройства. Очередная новинка компании — Asus ROG Phone 5s.

Нейминг четко дает понимание, что это будет усовершенствованная версия ROG Phone 5. Что же апгрейдят в новинке? Все может ограничиться только сменой аппаратной платформы. Последние данные говорят о том, что внутри Asus ROG Phone 5s установят Snapdragon 888+ вместо «обычной» SoC без приставки Plus.

А вот все прочие характеристики могут остаться прежними. В частности, вновь предложат OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, 16/18 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной. Питать смартфон станет аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. Это все характеристики, которые приводит источник информации.

На данный момент нет сведений, когда состоится премьера Asus ROG Phone 5s, и какие еще улучшения предложат в смартфоне. Сама компания никак не выдает своего желания выпустить эту модель.

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Источник: twitter