Asus объявила дату выхода ROG Phone 8 – 16 января 2024 года

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Осталось совсем немного...

Серия ROG Gaming Phone 8 – один из самых ожидаемых, ведь геймеры со всего мира с нетерпением ждут один из лучших игровых смартфонов. И вот, наконец, ROG Gamer Nation объявила дату запуска этого устройства, событие запланировано на 16 января 2024 года, в 19:30.

С официального постера видно, что серия ROG Gaming Phone 8 может похвастаться свежим дизайном и характерным пятиконечным расположением камер на задней панели. В частности, горизонтальный ряд из трех камер, который можно было увидеть в ROG Phone 7, был заменен более изящным дизайном, содержащим три внутренних камеры, выровненные рядом со знаковым брендингом "ROG". Как мы видим, дизайн смартфона стал менее уникален и больше похож на современные флагманы, например, Xiaomi 13.

Ожидается, что смартфон получит Snapdragon 8 Gen3, обещающий геймерам бесперебойный и мощный игровой опыт.

Игровое сообщество с нетерпением отсчитывает дни до 16 января, ожидая, что ROG Gamer Nation в очередной раз изменит ландшафт мобильных игр, выпустив серию ROG Gaming Phone 8.

Источник: sparrowsnews