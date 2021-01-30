Asus ROG Phone 5 сертифицирован в Китае

437

Сайт TENAA показал Asus ROG Phone 5 и назвал ряд его характеристик

В 2018 году Asus выпустила свой первый смартфон, ориентированный на игровую аудиторию. Среди небольшого количества геймерских решений он был одним из самых мощных и интересных. Сейчас компания готовит к анонсу уже четвертое поколение, которое могут именовать Asus ROG Phone 5. Пропустить цифру 4 компанию могли заставить суеверия ведь в Азии цифра четыре созвучна со словом «смерть» и ряд производителей предпочитают «обходить ее стороной».

Новинка уже успела засветиться на ряде изображений, и инсайдеры поведали кое-какие детали о ней. А теперь информация о ней была найдена на просторах TENAA, а это верный признак того, что премьера уже близко. Изображения Asus ROG Phone 5 указывают на то, что смартфон получит плоский дисплей с небольшими отступами на торцах и на тыльной стороне установят тройную основную камеру.

Любопытно, что рендеры из TENAA указывают на то, что дополнительного экрана на задней панели нет. Зато, похоже установлена панель AniMe Matrix, на которую выводится какая-то информация в виде точечного изображения. Регулятор указывает на то, что Asus ROG Phone 5 предложит аккумулятор емкостью 6000 мА и операционную систему Android 11.

Обращает на себя внимание то, что новинка будет достаточно массивной, заключенной в корпус с габаритами 172,8х77,3х10,3 мм. Также известно, что в активе устройства будет 144-герцовый дисплей, чипсет Snapdragon 888 и быстрая зарядка на 65 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источник: gizchina