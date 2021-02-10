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Много информации о флагманах Vivo X100 – потрясающий результат в AnTuTu, ультрабыстрая память и процессор, оптика Zeiss и дизайн

30.10.2023 43 0

Кладет «на лопатки» ﻿Snapdragon 8 Gen3﻿

 

Vivo в сотрудничестве с MediaTek собирается представить смартфоны X100 с процессором Dimensity 9300, которые бросят вызов флагманам других производителей с Qualcomm Snapdragon 8 Gen3. По предварительной информации, в дополнение к процессорам модели Vivo X100 и X100 Pro получат 16 ГБ памяти LPDDR5T, а топовая будет оснащена накопителем UFS 4.0 объемом 1 ТБ.


2 249 858 очков в AnTuTu


По результатам AnTuTu модель Vivo X100 V2309A опередила будущий флагман Realme GT5 Pro с Snapdragon 8 Gen3 на борту – смартфон получил 2 249 858 баллов. Из них сам процессор набрал 518632 баллов, тогда как GPU – потрясающие 918790 баллов. Память получила отметку 474 036 баллов, а опыт пользователя набрал 338 400.

 

Vivo X100


Процессор Dimensity 9300 в составе Vivo X100 обогнал Realme GT5 Pro из Snapdragon 8 Gen3 всего на 20 000 баллов, но это все равно знаковый результат. Однако память опередила всех конкурентов с похожими конфигурациями на ошеломляющие 100 000 баллов и в значительной степени обеспечила высокий общий результат.


Объектив


Менеджер продуктов Vivo Хан Босяо рассказал в Weibo об объективе от Zeiss APO, который получит Vivo X100. Это первый перископический телеобъектив с линзами Vario-APO Sonner. Камера будет использовать передовые алгоритмы третьего поколения, компания обещает оставить далеко позади предыдущий флагман X90Pro+.


Дизайн

Информатор Digital Chat Station обнародовал эскиз Vivo X100, демонстрирующий большой круглый блок камер по центру с четырьмя объективами и надписью ZEISS. Вспышка расположена отдельно, в правом верхнем углу.

 

Vivo X100


По предварительной информации модели X100 и X100 Pro дебютируют в четырех цветах: белый, черный, синий и оранжевый, со стеклом или экокожей на задней панели. Два цветовых варианта появились на постере.

 

Vivo X100


Как гласит дата под изображением, выход Vivo X100 назначен на 17 ноября.

 

Источники: Weibo , Sparrows News , Sparrows News﻿ и Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.10.2023
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Много информации о флагманах Vivo X100 – потрясающий результат в AnTuTu, ультрабыстрая память и процессор, оптика Zeiss и дизайн