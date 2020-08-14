Бесконтактный смарт-дозатор мыла Simpleway Black-Tech: бережный и эффективный уход за кожей

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Важно следить за гигиеной рук как дома, так и в общественных местах. Особенно сейчас, когда планету поразил вирус COVID-19. Обычные мыльницы — вчерашний день. Практичнее и рациональнее использовать смарт-дозатор Black-Tech от компании Simpleway. Его задача — комфортно решить все проблемы с безопасной дезинфекцией рук.

В отличие от привычных дозаторов, которые установлены в торговых центрах и общественных местах, автоматический дозатор мыла Simpleway Black-Tech органично впишется в любую обстановку будь то ванная, кухня или офис. Это компактный и стильный флакон объемом 300 мл, а его высота составляет 173 мм. Емкости бутылки должно хватить на 55 дней дезинфекции рук членами всей семьи или же на 440 раз мытья рук.

Фишка Simpleway Black-Tech — бесконтактная подача мыла. Нет необходимости качать или нажимать дозатор. Все что вам нужно — поднести руки под дозатор. Благодаря встроенным инфракрасным датчикам ближнего поля и микро пенному насосу подача мыла происходит в автоматическом режиме. На выдачу пены уходит всего 0,26 секунды, а ее состав позволяет глубоко очистить поры и уничтожить 99,9% бактерий и вирусов. Питает умный гаджет аккумуляторы, ресурса которых хватает на 8 месяцев работы в режиме ожидания.

Внутри флакона находится аминокислотное поверхностно-активное вещество, одобренное Европейским Союзом COSMOS. В его состав входят натуральные органические материалы — глицерин и экстракт кокосового масла, позволяющие мягко очистить, увлажнить и стерилизовать кожу.

С 14 по 15 августа Simpleway устроит специальное мероприятие в магазине MC-TECH. Это единственный официальный авторизованный магазин Simpleway, и только тут можно будет приобрести корпус и жидкость для автоматической коробки передач Simpleway, а также непосредственно сам бесконтактный дозатор Black-Tech по цене $16,99 вместо обычной цены $24,89﻿﻿.

Среди тех, кто первым приобретет смарт-дозатор в период с 14 по 15 августа будет выбран победитель, который получит бесплатно смартфон Redmi Note 9 стоимостью $307,26. Первые 100 потребителей, которые оформят заказ на сумму $69, получат в подарок Bluetooth-гарнитуру Xiaomi Air 2 SE стоимостью $24,59. Кроме того, каждый час только 2 покупателя смогут оформить свой заказ бесплатно.

Больше информации в магазине MC Tech