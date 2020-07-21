Беспроводные наушники Haylou T16 с шумодавом за $40

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Производителей наушников развелось много и уважающие себя смартфоностроители не отстают, предлагая фирменные гарнитуры. Кто-то уже успел сделать имя, а кому-то нужно пробиваться на рынке, завоевывая свою аудиторию. Зачастую интересные решения можно найти на краудфандинговых площадках, например, на платформе Xiaomi Youpin.

Именно там идет сбор средств на беспроводные наушники погружного типа Haylou T16 стоимостью $40. Это гарнитура с системой активного шумоподавления, приличной автономностью и кейсом, заряжать который можно и по беспроводу.

Декларируется время работы на одном заряде — 6 часов. Зарядный кейс позволит увеличить продолжительность работы до 30 часов. «Дозаправить» комплектный футляр можно через USB Type-C разъем или, используя беспроводную док-станцию. Haylou T16 обладают звуковой катушкой CCAW и модулем Bluetooth 5.0.

За улавливание посторонних шумов в Haylou T16 отвечают четыре микрофона — по два на правом и левом наушниках. На выбор 3 режима работы: Transparent, Noise Cancellation и Outdoo. При активации первого из них, можно слышать звуки из окружающей среды и вести разговор, не прекращая слушать музыку. Во втором пользователь получит максимально чистое звучание, а Outdoo призван нивелировать шум ветра во время спортивных тренировок на открытом воздухе.

Источник: gizmochina