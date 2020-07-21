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Беспроводные наушники Haylou T16 с шумодавом за $40

21.07.2020 199 0

Производителей наушников развелось много и уважающие себя смартфоностроители не отстают, предлагая фирменные гарнитуры. Кто-то уже успел сделать имя, а кому-то нужно пробиваться на рынке, завоевывая свою аудиторию. Зачастую интересные решения можно найти на краудфандинговых площадках, например, на платформе Xiaomi Youpin.

 

Беспроводные наушники Haylou T16 с шумодавом за $40 – фото 1

 

Именно там идет сбор средств на беспроводные наушники погружного типа Haylou T16 стоимостью $40. Это гарнитура с системой активного шумоподавления, приличной автономностью и кейсом, заряжать который можно и по беспроводу.

 

Беспроводные наушники Haylou T16 с шумодавом за $40 – фото 2

 

Декларируется время работы на одном заряде — 6 часов. Зарядный кейс позволит увеличить продолжительность работы до 30 часов. «Дозаправить» комплектный футляр можно через USB Type-C разъем или, используя беспроводную док-станцию. Haylou T16 обладают звуковой катушкой CCAW и модулем Bluetooth 5.0.

 

Беспроводные наушники Haylou T16 с шумодавом за $40 – фото 3

 

За улавливание посторонних шумов в Haylou T16 отвечают четыре микрофона — по два на правом и левом наушниках. На выбор 3 режима работы: Transparent, Noise Cancellation и Outdoo. При активации первого из них, можно слышать звуки из окружающей среды и вести разговор, не прекращая слушать музыку. Во втором пользователь получит максимально чистое звучание, а Outdoo призван нивелировать шум ветра во время спортивных тренировок на открытом воздухе.

 

Источник: gizmochina

Haylou T16
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.07.2020

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Беспроводные наушники Haylou T16 с шумодавом за $40