Битва флагманов: Samsung Galaxy S21+ vs Xiaomi Mi 11

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Сравнение Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21+: кто круче

Samsung Galaxy S21+ бросили вызов. И сделал это Xiaomi Mi 11 по нашей инициативе. По итогам сравнения характеристик оба смартфона можно признать равными друг другу по потребительским свойствам. Но, как известно, реальность может оказаться совершенно другой. Может ли Xiaomi Mi 11 соревноваться с Samsung Galaxy S21+? Кто лучше и что предпочесть?

Сравнение проводили следующим образом: оценку внешнего вида флагманов отдали на откуп пользователям, а вот оценивать скорость работы, автономность и качество снимков мы взялись сами. Возможно, кому-то это покажется странным, но наши читатели в плане оформления предпочли плоский дисплей и камеру Xiaomi Mi 11. Мы со своей стороны скажем, что оба смартфона грамотно скроены и к качеству материалов нет никаких претензий.

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Одно из нелогичных отличий Xiaomi Mi 11 от Samsung Galaxy S21+ — дисплей. С одной стороны, у обоих AMOLED‑матрицы от Samsung и вроде бы должно быть понятно, какая лучше. Но сравнение в лоб показывает, что экран у флагмана Xaomi предпочтительнее. Согласитесь, странно, что лучший дисплей южнокорейский гигант отдал на сторону.

Никто и не сомневался, что в плане производительности Xiaomi Mi 11 круче. Как не старались инженеры Samsung, но Exynos 2100 не стал лучшим в плане мощности, особенно, что касается его игрового потенциала. А вот если говорить об автономности, то здесь превосходство на стороне Samsung Galaxy S21+. Когда мы взялись тестировать камеры смартфонов, то были настроены на то, что Galaxy S21+ «нагнет» Xiaomi Mi 11. Но когда перенесли фотографии на компьютер и стали их сравнивать, то…А вот кто вышел победителем — на видео.