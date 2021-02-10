Битва популярных смартфонов: Samsung Galaxy A34, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus и Realme 11 Pro Plus. Стабильный, сбалансированный или стильный?

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Почти идеальные смартфоны...

Хотите хороший смартфон, но не хотите переплачивать за это? В современном мире действительно сложно выбрать этот простой, как казалось, девайс, который есть у каждого. Но характеристики устройств по схожей цене могут значительно отличаться, что создает проблемы при выборе того или иного смартфона.

Сегодня мы разберем три популярных модели, которые часто рассматривают в покупке: Samsung Galaxy A34, Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus и Realme 11 Pro Plus.

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A34 – один из лучших относительно бюджетных смартфонов, которые можно приобрести сейчас. У него есть все, что так нравится пользователям: современный дизайн флагманских моделей S23, большой дисплей, сбалансированный процессор и непревзойденная One UI оболочка.

Смартфон оснащен хорошей AMOLED матрицей производства Samsung на 6.6" с разрешением Full HD+, плотностью пикселей 399 ppi и пиковой яркостью 1000 нит. Как почти у всех современных устройств, A34 имеет частоту обновления дисплея 120 Гц, но нет адаптивного режима и вы можете выбрать из двух: либо 120 Гц, либо 60 Гц.

Правда, технологии DC Dimming в этом смартфоне нет и кто страдает ШИМом, может испытывать небольшой дискомфорт при длительном использовании. Также вам придется мириться с каплевидным вырезом в экране, который, как считают пользователи, является пережитком прошлого и признаком бюджетных устройств.

Galaxy A34 оснащен сбалансированным и популярным процессором Dimensity 1080. За эти деньги, а это официально примерно от 12499 грн, это действительно хороший девайс. Смартфон спокойно справляется с повседневными задачами и позволяет играть игры на средних настройках графики. Данный чип не страдает перегревами.

Относительно камер смартфон имеет тройной модуль, который включает в себя основную камеру на 48 МП, ультраширокую камеру на 8 МП и макрокамеру на 5 МП. Фотографии получаются довольно красивые и яркие, для своего ценового сегмента это практически эталонное качество, а вот видео – это явно не преимущество данного устройства.

Весомым преимуществом среди конкурентов является 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности. Кроме того, смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что является почти уникальным явлением в этом сегменте устройств. Смартфон также получил батарею на 5000 мАч и быструю зарядку в 25 Вт. Из минусов есть материалы корпуса привычные для Samsung средней серии – пластик, а также широкие рамки вокруг дисплея.

Смартфон прекрасно подойдет людям, которые ищут баланс технологий и желают приобрести стабильный смартфон от именитого бренда. Главные преимущества – стабильный софт с длительной поддержкой и сервисом в стране. Также для многих сейчас важно, чтобы смартфон был не китайским, и это единственный представитель, который нет ничего общего с поднебесной.

Достойный и сбалансированный вариант от Samsung Samsung Galaxy A34 Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 8/10

Экран: 8/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 6/10

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Плюсы

+ Качественный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц

+ Влагозащита IP67

+ Поддерживается карта SD

+ Хорошие камеры

+ Аккумулятор 5000 мАч ﻿﻿﻿

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Минусы

- Пластиковые материалы корпуса

- Большие рамки вокруг дисплея и каплеобразный вырез.

﻿﻿﻿- Низкая мощность зарядки ﻿- Высокие показатели ШИМ ﻿-﻿Неадаптивные 120 Гц 6/128 - від 10 650 грн 8/128 - від 10 464 грн 8/256 - від 12 212 грн

Redmi Note 12 Pro Plus

Смартфоны Redmi – это уникальное явление в индустрии смартфонов, ведь производитель предлагает лучшие характеристики по самым низким ценам. Redmi Note 12 Pro Plus является отличным проявлением отличных характеристик.

Большим преимуществом устройства являются более премиальные материалы корпуса по сравнению с Galaxy A34. Note 12 Pro Plus с обеих сторон получил стекло, а рамка выполнена из пластика.

Смартфон получил большой AMOLED-дисплей 6.67” с пиковой яркостью 900 нит, адаптивной частотой обновления 120 Гц. Устройство имеет сверхтонкие рамки вокруг дисплея и создает прекрасное впечатление при пользовании.

Процессор здесь, как и у Galaxy A34, Dimensity 1080. Как уже писали выше, он в целом хорошо себя показывает в любых задачах и имеет хорошие показатели нагрева.

Особенностью Redmi Note 12 Pro+ стала 200-мегапиксельная основная камера. На остальных двух тыльных модулях производитель сэкономил: установлена широкоугольная камера на 8 Мп с углом обзора 119 градусов и фиксированным фокусом, а также двухмегапиксельная макрокамера. Снимки с основной камеры имеют отличную детализацию, умеренную резкость, хороший динамический диапазон без искусственного HDR-вида и естественную цветопередачу.

Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP53, что является довольно смешным показателем ввиду современных тенденций. Но в преимущество этому Note 12 Pro Plus получил батарею 5000 мАч и потрясающую скорость зарядки в 120 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке, что можно назвать даже преимуществом, ведь срабатывает он отлично в противовес конкурентам, имеющим сканер в дисплее.

Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут смартфон с большим дисплеем, стабильным процессором и хорошей камерой. Это настоящий ТОП за свои деньги, у которого прекрасное железо и не всегда идеальная ОС. Идеальное решение для гиков.

Среднебюджетный топ Redmi Note 12 Pro+ ﻿ Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 10/10 ﻿ Плюсы + Качественный OLED-экран 120 Гц + Низкий ШИМ (18-19%) + Камера 200 МП, детализированные фото + Зарядка 120 Вт, батарея 5000 мАч Минусы - Толщина 9 мм ﻿- Накопитель только 256 ГБ ﻿﻿﻿- Разрешение 1080х2400 8 ГБ від 11974 ₴ 12 ГБ від 13862 ₴

Realme 11 Pro Plus

Realme 11 Pro Plus – самый стильный сегодняшний гость, он имеет хорошие характеристики, тонкий и стильный корпус от известного дизайнера. Задняя крышка из экокожи с яркой полосой и надписью realme – это точно то, что привлечет внимание.

По дисплею здесь установлена AMOLED-матрица с диагональю 6.7 дюйма, разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость этой AMOLED-панели может достигать 950 нит. Правда, дисплей имеет скругление по краям, что может кому-то не понравиться.

За работу смартфона отвечает MediaTek Dimensity 7050 5G, он достаточно производителен и энергоэффективн, хотя почти не отличается от Dimensity 1080. В повседневном пользовании хорошо себя показывает.

В смартфонах этого ценового сегмента не так часто встретишь продвинутую камеру – но это именно тот случай. Так, в качестве главного сенсора в realme 11 Pro+ 5G используется сенсор Samsung HP3 с разрешением 200 МП. Поддерживается оптическая стабилизация, и она здесь работает действительно хорошо. Кроме этого, уже привычны ультраширокий модуль Sony IMX355 с разрешением 8 МП, а также макро 2 МП.

За автономность realme 11 Pro+ 5G отвечает аккумулятор объемом 5000 мАч. Главная фишка в плане автономности realme 11 Pro+ 5G – поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 100W, хотя она ниже чем у Redmi Note 12 Pro+, но этого достаточно, чтобы комфортно и быстро зарядить смартфон.

В смартфоне официально не заявлена защита от воды и пыли. Также у смартфона есть сканер отпечатков пальцев в экране, стереозвук, но не имеющий разъема под наушники 3.5мм.

Смартфон подойдет людям, которым необходим стильный девайс с относительно хорошими характеристиками. Это подлинная икона стиля с дизайном от Gucci. По железу он также не отстает, но основная аудитория это люди, которые хотят выделяться из толпы и быть индивидуальностью.

Стильный дизайн Realme 11 Pro Plus ﻿﻿﻿﻿Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Великолепный AMOLED-дисплей на 120 Гц с тонкими рамками + Красивый и необычный дизайн с экокожей + Стереозвук с Dolby Atmos + Хорошие камеры + Великолепная эргономика

﻿﻿﻿﻿﻿ Минусы - Нет разъема 3.5 мм mini - jack - Нет защиты от воды и пыли 8/256 ГБ від 12 749 грн 12/256 ГБ від 14 549 грн 12/512 ГБ від 14 077 грн 12 ГБ/1 TB від 16 899 грн.

Вы можете посмотреть предварительную битву, где соревновались Poco F5, Motorola Edge 40, Samsung Galaxy A54 по ссылке ниже:

Такие разные, но такие популярные: Poco F5, Motorola Edge 40, Samsung Galaxy A54. Какой вы выберете?