Blackview BL6000 Pro должен первым из защищенных смартфонов предложить поддержку 5G

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Поддержка 5G станет фишкой Blackview BL6000 Pro

Производители начали массово выпускать смартфоны с поддержкой сетей 5G. Статистика продаж таких устройств неуклонно растет, и их ниша на рынке будет постоянно увеличиваться, вытесняя привычные 4G-устройства. Поэтому вполне логично, что новый стандарт связи доберется и до нишевых защищенных смартфонов. И компания Blackview тут хочет быть пионером.

Новинка будет именоваться Blackview BL6000 Pro, и она должна стать первым защищенным смартфоном с поддержкой 5G. Обещают полноэкранный дизайн и поддержку автономных и неавтономных сетей SA и NSA. Сертифицирован аппарат будет по стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810G, а также предложит многомодульную основную камеру с ключевым датчиком на 48-мегапикселей.

Компания не стала озвучивать все характеристики Blackview BL6000 Pro, приберегая их до анонса устройства. В будущем она начнет сбор средств на эту модель на краудфандинговой площадке Indiegogo и все желающие могут подписаться на рассылку, чтобы первыми узнать о старте сбора средств на устройство.

Blackview BL6000 Pro на Indiegogo