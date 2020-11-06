Blackview BL6000 Pro: защищенный 5G-смартфон уже скоро будет доступен для предзаказа

424

Blackview BL6000 Pro готовится к выходу на рынок

Коммуникационные технологии пятого поколения — будущее, к которому идет весь цивилизованный мир. Производители смартфонов в числе первых поддержали тренд и наладили выпуск устройств с поддержкой 5G. Не обойдет новая технология стороной и защищенные аппараты. На титул первого претендует Blackview BL6000 Pro и 17 ноября на краудфандинговой площадке Indiegogo начнется сбор средств на выпуск этой модели.

Новинка удостоилась чипа Dimensity 500, 8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 256 Гб. Скрывается начинка внутри герметичного и прочного корпуса весом 263 грамма, который сертифицирован по классу защиты IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G.

В активе устройства 6,3-дюймовый экран разрешением FullHD+, фронтальная камера на 16-мегапикселей с датчиком Samsung S5K3P9-SP и тройная тыльная с главным сенсором на 48 Мп Sony IMX582. У Blackview BL6000 Pro имеется сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 5280 мАч и заявлена поддержка беспроводной зарядки. Работать аппарат будет под управлением операционной системы Android 10.

Больше о Blackview BL6000 Pro