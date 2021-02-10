BOE, CSOT, Tianma и Visionox начали войну против Samsung Display

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BOE, CSOT, Tianma и Visionox подали заявление о недействительности патента на Samsung Display﻿

Согласно предоставленной информации, существует патентный спор между Samsung Display и китайскими компаниями, такими как BOE, по патентам на OLED-дисплее. Samsung Display подала заявление в Комиссию по международной торговле США (ITC) о нарушении патентных прав, а BOE и другие компании подали запросы о признании недействительным патента Samsung Display.



На данный момент пробный процесс признания недействительным был осуществлен только для одного из четырех патентов и не влияет на расследование нарушения патентных прав, проводимое Комиссией по международной торговле (ITC). Считается, что даже если будет начато судебное разбирательство по признанию недействительным патента, это не имеет прямого влияния на расследование Комиссии по международной торговле.



Представление запроса о признании недействительным патента состоялось после того, как Samsung Display заявила о нарушении своих патентов BOE и другими компаниями, импортировавшими OLED-дисплеи в США. Патент, на который ссылаются BOE и другие, один из четырех патентов, рассматриваемых в расследовании Комиссии по международной торговле.



Компания Samsung ограничивает китайских производителей своими патентами на расположение светодиодов в матрице, но если претензию китайцев одобрят, это может еще больше взорвать и без того ослабленные в последнее время позиции Samsung.

Конечно, подобные расследования могут длиться месяцами, а иногда и годами, но в перспективе отзыв патента может развязать руки другим производителям и дать возможность производить качественные дисплеи по меньшим ценам, от чего все мы только выиграем.

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Источник:﻿thelec