Большая летняя распродажа от Gearbest. Скидки до 50%

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Сейчас, чтобы найти хорошее предложение с приличной скидкой в интернет-магазинах, надо постараться. Но все же кое-что интересное есть. 28 июля в Gearbest стартует летняя распродажа и самые жаркие дни с мгновенными флеш-распродажами на ней обещают быть до 30 июля. Продавец заявляет, что на некоторые товары скидка может достигать 50% и ассортимент акционных товаров будет обновляться практически ежечасно.

Помимо скидок покупатели могут получить скидочные купоны до $26 и накапливать баллы, которые можно будет использовать при совершении новых покупок. Следите внимательно за всем происходящем и не упустите свой шанс урвать что-то с выгодой для себя.

Безусловно, в центре внимания будут продукты экосистемы Xiaomi. В рамках летней распродажи можно будет прикупить фитнес-браслет, умные часы, беспроводные наушники и, конечно же, смартфоны. Так, глобальную версию Redmi 9 с 4/64 Гб памяти можно приобрести за $142,90, а покупка Redmi 9A с 2/32 Гб памяти обойдется в $99. При желании можно прикупить наушники Redmi AirDots за $16,58 и смарт-динамик за $23,69.

Большая летняя распродажа





Распродажа товаров Xiaomi





Бытовая техника, компьютеры и автоаксессуары





Смартфоны, планшеты, и аксессуары





3D принтеры





Товары для дома





Раздача купонов