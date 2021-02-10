Большая презентация Samsung: анонс Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2

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Сегодня Samsung вывела на рынок уже третье поколение Galaxy Z Fold, а у Flip случилось второе пришествие. Модели повзрослели, окрепли и проделали работу над ошибками, какую только могли инженеры с учетом развития технологий. Брать аудиторию Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 намерены все еще необычным складным форм-фактором и функциональностью. Но это не все новинки сегодняшнего Unpacked, рассказываем обо всех дебютантах.

Samsung Galaxy Z Fold 3





Эстетика и восприятие от Galaxy Z Fold 3 не изменились сильно, ощущения от внешнего облика практически остались прежними. Разве что шасси чуть доработали, изменили блок камер, использовали стекло Gorilla Glass Victus и добавили защиту от воды по классу IPX8. А еще появилась подэкранная камера, но предложили достаточно простой 4 Мп датчик, и он хорошо заметен всегда. По всему видно, что скрывать его особо не стремились.

Galaxy Z Fold 3 получил гибкий 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2208х1768 точек, чипсет Snapdragon 888, 12 Гб оперативки LPDDR5 и флеш-память 256/512 Гб UFS 3.1. Емкость батарейки составила 4400 мАч, есть проводная 25 Вт зарядка, беспроводная на 10 Вт и реверсивная. Усовершенствовали подложку экрана, а также добавили сенсорный слой для S Pen. Стилус в комплект не входит и помимо самого электронного пера предстоит прикупить чехол с отсеком для его хранения.

На внешней стороне установлен дополнительный 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED-экран разрешением 2268х832 точки и с частотой обновления 120 Гц. Здесь также имеется еще одна селфи-камера на 10 Мп и ее можно считать основной для селфи, поскольку подэкранная, скорее всего, создана для обкатки технологии и больше как баловство.

Основная камера Galaxy Z Fold 3 насчитывает три датчика с одинаковым разрешением 12 Мп каждый. Помимо главного дан широкоугольный сенсор с оптическим стабом и телеобъектив для 3-кратного оптического зума с OIS. В продажу Galaxy Z Fold 3 поступит 10 сентября по цене $1800.

Samsung Galaxy Z Flip 3





В этот раз дизайн смартфона создали в стиле унисекс, чтобы смартфон понравился и мужчинам, и женщинам. Одно из главных изменений — дополнительный экран диагональю 1,9 дюйма. Матрица AMOLED, частота обновления 60 Гц и разрешение 512х260 пикселей.

Galaxy Z Flip 3 получил чипсет Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти LPDDR5, постоянной 128/256 Гб UFS 3.1, селфи-камеру на 10 Мп, стереодинамики с Dolby Atmos, аккумуляторную батарею на 3300 мАч с проводной зарядкой на 15 Вт и беспроводной — 10 Вт.

Обладает смартфон сканером отпечатков пальцев на торце, защитой от влаги IPX8 и двойной тыльной камерой 12 Мп + 12 Мп с оптическим стабом. Рамку смартфона сделали из Armor Aluminium, который стал самым прочным алюминием, который когда-либо использовали в смартфоне Samsung.

В Европе за Galaxy Z Flip 3 с 128 Гб памяти просят 1049 евро, а вариация с 256 Гб обойдется в 1099 евро.

Samsung Galaxy Watch 4





Выходят смарт-часы в двух версиях: «обычные» Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Носимые гаджеты стали первыми по целому ряду параметров. Так, это первые умные часы с 5-нанометровым чипом Exynos W920. Тут два вычислительных ядра Cortex-A55, которые хорошо «переваривают» новую программную платформу — Wear OS с оболочкой One UI.

Отметим, что все модификации часов предлагают 1,5 Гб оперативной памяти, 16 Гб встроенной, микрофон, динамик, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, защиту IP68 и MIL-STD-810G, а также беспроводную зарядку по стандарту WPC. Galaxy Watch 4 позволяют мониторить частоту сердечных сокращений, измерять артериальное давление и уровень насыщения кислородом крови, а также позволит выявить мерцательную аритмию и провести биоимпедансный анализ тела.

Galaxy Watch 4 Classic предлагаются в двух форматах: 42 и 46 мм. Матрица Super AMOLED, разрешением 396х 396 пикселей и 450х450 точек соответственно. Прикрывает ее стекло Gorilla Glass DX, а корпус изготовили из нержавеющей стали. Galaxy Watch 4 представлен в версиях 40 и 44 мм. Характеристики дисплеев аналогичны тем, что предлагает Classic-версия, но корпус изготовлен из алюминия.

Ценник на Galaxy Watch 4 составил $249, а за Galaxy Watch 4 Classic просят $349.

Samsung Galaxy Buds 2

Помимо премиальных смартфонов и смарт-часов были представлены TWS-наушники GalaxyBuds 2, которые могут похвастаться отличным звуком, активным шумодавом и относительно невысоким ценником. За работу системы активного шумоподавления отвечают три микрофона и AI-алгоритмы. Наушники работают по протоколу Bluetooth v5.2, свободно переключаются между гаджетами на OneUI 3.1.





Еще компания отмечает защиту от влаги IPX2 и хорошую автономность: 5 часов на одном заряде и до 20 часов при использовании зарядного кейса при активном шумодаве, а отключение шумоподавления позволит получить до 29 часов автономной работы. Не забыли в GalaxyBuds 2 про «прозрачный» режим, чтобы слышать звуки окружающей среды. Оценили наушники в 149 евро.﻿

